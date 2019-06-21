Зачинщикам массовых беспорядков в Тбилиси придется ответить, заявил премьер Грузии

Тбилиси, 21 июня. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что организаторы массовых беспорядков ответят за попытку дестабилизации в стране.

Бахтадзе провел брифинг, на котором рассказал журналистам о своем видении сложившейся в Грузии ситуации. По его словам, основная задача правительства состоит в деэскалации конфликта, обеспечении порядка и наказании зачинщиков массовых протестов.

«Международное сообщество и дипломатический корпус полостью проинформированы о том, как развивались процессы. Мы обещаем, что этим людям (зачинщикам беспорядков — прим. ФАН) придется ответить за попытку дестабилизации. Хотим еще раз призвать общество к спокойствию. Власть защитит безопасность каждого гражданина и обеспечит общественный порядок», — сказал премьер.

Глава правительства Грузии обвинил в случившемся «деструктивные политические силы».

Напомним, накануне в Тбилиси начались массовые беспорядки, изначально вызванные участием российской делегации в 26-й сессии Международной ассамблеи православия. Воспользовавшись этим формальным поводом, оппозиционеры попытались прорваться в здание грузинского парламента, требуя отставки министра внутренних дел страны.

Полиция сдерживала митингующих, отвечая на провокации применением слезоточивого газа и резиновых пуль. На помощь правоохранителям пришли подразделения специального назначения, которым удалось разогнать участников акции с помощью водометов. По данным СМИ Грузии, в результате пострадали более пятидесяти человек, большинство из которых полицейские.

По оценке главы российской делегации Сергея Гаврилова, ситуация была попыткой государственного переворота. Эксперты отмечают, что к организации протестов могут быть причастны США.

Как пишет «Газета.ру», в результате массовых беспорядков в Тбилиси сотрудник СМИ, в которого попала резиновая пуля, лишился глаза.