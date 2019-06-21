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Тележурналист лишился глаза в ходе беспорядков в Тбилиси

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Тележурналист лишился глаза в ходе беспорядков в Тбилиси

Тбилиси, 21 июня. Журналист одной из грузинских телекомпаний лишился глаза в ходе разгона митинга на проспекте Руставели в Тбилиси. Ему в лицо попала резиновая пуля. Об этом сообщают грузинские СМИ.

В настоящий момент неизвестно, сотрудником какой из телекомпаний является пострадавший. Всего во время беспорядков в Тбилиси травмы получили четыре сотрудника грузинского Первого канала, а также журналисты «Рустави-2» и ИА «Интерпрессньюс». «Газета.ru» сообщила, что от слезоточивого газа пострадала корреспондент издания. Рядом с ней упала граната со слезоточивым газом.

«Стала задыхаться, першило в горле. Пришлось зажать нос», — рассказала корреспондент.

По данным грузинских СМИ обстановка на проспекте Руставели в Тбилиси остается напряженной. Полиция использует резиновые пули, слезоточивый газ, водометы и акустические пушки. Протестующие сооружают баррикады из столов, стульев и мусорных баков. Стражи порядка оттеснили протестующих с территории, которая прилегает к зданию парламента и расчищают проспект Руставели.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала протесты в Тбилиси.

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Автор: Борис Николаев
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