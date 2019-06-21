В УК РФ может появиться статья о защите символов воинской славы

Москва, 21 июня. Минобороны РФ предлагает ввести в Уголовный кодекс статью, предусматривающую ответственность за уничтожение или повреждение российских и советских символов воинской славы. Законопроект опубликован в базе федерального портала проектов нормативно-правовых актов.

В документе прописана ответственность за повреждение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков и различных мемориальных сооружений и объектов, которые увековечивают память погибших при защите Отечества, а также других памятных знаков.

Основная цель законопроекта — предупреждение случаев уничтожения символов воинской славы в России и за ее приделами. В документе подчеркивается, что эти преступления умаляют роль вооруженных сил РФ в поддержании международного мира и безопасности. Предложено распространить действие закона на объекты, которые не включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, сообщает РИА Новости.

Ранее безработный осквернил памятник советским воинам в Ленобласти. Инцидент произошел 9 апреля. Мужчина изрисовал монумент серебристой краской. Было возбуждено уголовное дело. В ХМАО подросток сжег венки у Вечного огня. Он отказался объяснить свой поступок правоохранителям.

Часто повреждение памятников советским воинам происходит на Украине и в Прибалтике. Так, в апреле украинские националисты сбросили с постамента бюст советскому генералу Николаю Ватутину в Черниговской области. Генерал во время Великой Отечественной войны освобождал Киев от фашистов и пал смертью храбрых. В Харькове вандалы снесли памятник маршалу Георгию Жукову. В администрации президента Украины осудили этот поступок, однако заявили, что это является внутренним делом Украины, сообщает «Газета.ru».

В Польше злоумышленники осквернили центральный обелиск на кладбище солдат и офицеров Красной Армии, которые освобождали и погибли в годы ВОВ.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что члены Совфеда планируют обратиться в ООН с инициативой отнести победу над нацизмом к всемирному наследию человечества. По ее словам, всемирным мемориалом Второй мировой войны также необходимо признать памятники борцам с нацизмом, сообщают «Известия».