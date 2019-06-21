Москва, 21 июня. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребительском кредитовании.

Орешкин предупредил об опасности в связи с ростом «пузыря» в потребительском кредитовании, особенно в сфере микрокредитов, ставки по которым могут достигать 600% годовых.

«Проблема не только в банковском кредите. Ужасная ситуация в микрофинансовых организациях, там процентные ставки — 1% в день, это 600% годовых. Это на самом деле ужасные цифры. Люди, которые попадают в эти долговые ямы, они просто выбраться из них не могут», — сказал министр в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам главы Минэкономразвития, необходимо остановить рост «пузыря» именно в этом секторе, а также работать с людьми, попавшими в непростую жизненную ситуацию из-за потребкредитов.

«Есть ряд предложений. Я знаю, у депутатов Государственной думы есть такие предложения, сейчас с ними работаем. Эти инициативы, когда время придет, будут озвучены», — сообщил Орешкин.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, эксперты предупреждают, что проблемы россиян с выплатами кредитов могут привести к новому экономическому кризису. По данным Всемирного банка и Роспотребнадзора, около 60% заемщиков в России с трудом отдают долги по кредитам, а почти треть семей в стране сообщают, что на погашение займов у них уходит до 75% доходов. По словам специалистов, если государство не вмешается в ситуацию, то в стране может начаться банковский кризис, который распространится на другие сферы.

«Газета.ру» пишет, что в России растет число «плохих» долгов, а снижение ставок по кредитам может быть опасным фактором для экономики.