ЕС рассмотрит вопрос о непризнании выданных жителям Донбасса российских паспортов

Брюссель, 21 июня. Евросовет готов «в координации с международными партнерами» рассмотреть вопрос о непризнании выданных жителям Донбасса российских паспортов, говорится в заявлении, одобренном на саммите ЕС в Брюсселе.

«Евросовет продолжит мониторинг ситуации на востоке Украины и готов рассмотреть дальнейшие варианты, включая непризнание российских паспортов, выданных в нарушение минских соглашений», — говорится в документе.

В документе также содержится призыв к России «безоговорочно освободить захваченных украинских моряков, вернуть захваченные суда и обеспечить свободный проход всех судов через Керченский пролив».

Напомним, речь идет о провокации Киева, которая произошла в Керченском проливе в ноябре 2018 года: два артиллерийских катера и рейдовый буксир из состава Военно-морских сил Украины нарушили госграницу РФ и вошли в территориальные воды России. Украинские катера совершали опасные маневры, а их экипажи не подчинялись законным требованиям сотрудников пограничной службы ФСБ. Позднее три украинских военных катера и члены их экипажей были задержаны в районе Керченского пролива.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает порядок получения российского гражданства жителями ЛНР и ДНР, сообщал телеканал «360». Глава государства подчеркнул, что данный вопрос носит исключительно гуманитарный характер. По данным МВД РФ, к началу июня несколько тысяч жителей ЛНР и ДНР обратились с заявлениями о получении российского гражданства.

Ранее президент Европейского совета Дональд Туск провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. После переговоров Туск заявил, что ЕС не только против выдачи российских паспортов жителям Донбасса, но также призывает Москву незамедлительно освободить задержанных после керченской провокации моряков, передавал «Царьград».