Зеленский назвал «трешем» законы, принятые его предшественниками

Киев, 21 июня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об устарелости отдельных положений украинских законов, назвав их трешем.

В частности, Зеленский раскритиковал трудовой кодекс, созданный в 1971 году и действующий до сих пор. Далее Зеленский принялся цитировать другой закон, касающийся жилищного строительства. Он якобы нашел в нем строчки о «ленинских идеях» повышения материального и культурного благосостояния народа, передает «Царьград».

«Как вам? Сейчас 2019 год, и это до сих пор действующий украинский закон, который регулирует жилищные отношения. Извините, это — треш! И это должно уйти в историю», — заявил он.

По мнению Зеленского, Украине нужно избавляться от «нафталинового постсоветского регулирования».

Ранее в четверг стало известно, что украинский президент отменил 200 указов своих предшественников. Были отменены указы, которые вмешиваются в экономику. Среди них, документы, которые предусматривают большие штрафы за нарушение кассовой дисциплины, ограничивающие права нотариусов на установление цен на свои услуги. Отменен указ, запрещающий использовать ткань иностранного производства для изготовления школьной формы.

Также сообщалось, что Конституционный суд Украины вынес вердикт по указу Зеленского о роспуске Рады. Как сообщает телеканал «360», указ признан законным, решение окончательное и обжалованию не подлежит.

В четверг Зеленский подписал указ о создании офиса президента вместо существующей администрации главы государства. Согласно документу, численность работников администрации будет сокращена.