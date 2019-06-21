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Полиция разогнала акцию протеста перед зданием парламента в Тбилиси

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Полиция разогнала акцию протеста перед зданием парламента в Тбилиси

Тбилиси, 21 июня. Спецназ разогнал митингующих перед зданием парламента в Тбилиси, применив спецтехнику, сообщает Sputnik Грузия.

По данным грузинских СМИ, силы специального назначения полиции Грузии расчистили прилегающую к зданию парламента территорию и начали задерживать участников акции, многие из которых отошли на прилегающие улицы.

Спецтехника с водометами остается на проспекте вблизи парламента, правоохранители продолжают стрельбу резиновыми пулями, пострадавших передают медикам «скорой помощи».

Полиция разогнала акцию протеста перед зданием парламента в Тбилиси

По предварительным данным, в ходе столкновений пострадали около тридцати митингующих и 39 сотрудников полиции. Ранения получили и журналисты. Как пишет «Газета.ру», корреспондент этого издания пострадала от слезоточивого газа, но не стала обращаться за медицинской помощью. Также был ранен продюсер видеоагентства Rutply, который вел прямую трансляцию с места событий.

«Спецназ открыл огонь резиновыми пулями и пустил слезоточивый газ. Я пытался снимать, и вдруг резкая боль в области печени — это была резиновая пуля. Рукой проверил — была кровь, сразу обратился к скорой помощи», — рассказал продюсер Rutply.

Напомним, накануне в Грузии начались антироссийские протесты, формальным поводом для которых стало участие российской делегации в 26-й сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы устроили провокацию в здании грузинского парламента, облив водой президента ассамблеи Сергея Гаврилова и попытавшись отобрать у него документы. После этого в центре Тбилиси начался митинг, к которому присоединились представители оппозиции.

Полиция разогнала акцию протеста перед зданием парламента в Тбилиси

Позже Гаврилов рассказал Федеральному агентству новостей, что штурм здания парламента Грузии можно расценивать как попытку государственного переворота. Глава российской делегации отметил, что это внутренние дела суверенной страны, в которые Россия не вмешивается.

Отметим, что к организации протестов, вероятно, причастны США. Об этом свидетельствуют и данные очевидцев, которые уверены в том, что протестные акции были инспирированы Вашингтоном. В Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», известный своей неприкрытой антироссийской деятельностью. За беспорядками также может стоять Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development; USAID). 

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Автор: Виталий Рыжков
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