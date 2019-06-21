Полиция разогнала акцию протеста перед зданием парламента в Тбилиси

Тбилиси, 21 июня. Спецназ разогнал митингующих перед зданием парламента в Тбилиси, применив спецтехнику, сообщает Sputnik Грузия.

По данным грузинских СМИ, силы специального назначения полиции Грузии расчистили прилегающую к зданию парламента территорию и начали задерживать участников акции, многие из которых отошли на прилегающие улицы.

Спецтехника с водометами остается на проспекте вблизи парламента, правоохранители продолжают стрельбу резиновыми пулями, пострадавших передают медикам «скорой помощи».

По предварительным данным, в ходе столкновений пострадали около тридцати митингующих и 39 сотрудников полиции. Ранения получили и журналисты. Как пишет «Газета.ру», корреспондент этого издания пострадала от слезоточивого газа, но не стала обращаться за медицинской помощью. Также был ранен продюсер видеоагентства Rutply, который вел прямую трансляцию с места событий.

«Спецназ открыл огонь резиновыми пулями и пустил слезоточивый газ. Я пытался снимать, и вдруг резкая боль в области печени — это была резиновая пуля. Рукой проверил — была кровь, сразу обратился к скорой помощи», — рассказал продюсер Rutply.

Напомним, накануне в Грузии начались антироссийские протесты, формальным поводом для которых стало участие российской делегации в 26-й сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы устроили провокацию в здании грузинского парламента, облив водой президента ассамблеи Сергея Гаврилова и попытавшись отобрать у него документы. После этого в центре Тбилиси начался митинг, к которому присоединились представители оппозиции.

Позже Гаврилов рассказал Федеральному агентству новостей, что штурм здания парламента Грузии можно расценивать как попытку государственного переворота. Глава российской делегации отметил, что это внутренние дела суверенной страны, в которые Россия не вмешивается.

Отметим, что к организации протестов, вероятно, причастны США. Об этом свидетельствуют и данные очевидцев, которые уверены в том, что протестные акции были инспирированы Вашингтоном. В Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», известный своей неприкрытой антироссийской деятельностью. За беспорядками также может стоять Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development; USAID).