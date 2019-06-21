Симоньян прокомментировала штурм парламента в Тбилиси

Москва, 21 июня. Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала протесты в Грузии.

«Как же волнительно наблюдать за грузинской демократией по-вашингтонски — с ее резиновыми пулями и газом - прямо из логова кровавой диктатуры, где слезоточивый газ на протестах не применяли уже лет дцать», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Напомним, что протесты в Тбилиси вспыхнули после приезда российской делегации для участия в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватили здание парламента, где находились российские представители. Они устроили провокацию, облив водой президента МАП, председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова. Позже российская делегация покинула Тбилиси.

Вечером в центре грузинской столицы радикалы и представители оппозиции стали штурмовать парламент. Оппозиционеры требуют от правительства уйти в отставку. Произошли столкновения с силовиками, спецназ открыл по протестующим стрельбу резиновыми пулями и применил слезоточивый газ.

В беседе с ФАН Сергей Гаврилов назвал события в Тбилиси попыткой государственного переворота. Он считает, что оппозиция пытается сорвать выборы в стране. По его словам, происходящее является внутренним делом Грузии, в которое Россия не вмешивается.

Ранее стало известно, что число пострадавших в ходе протестов в Грузии увеличилось и достигло 52 человек. Среди пострадавших 38 полицейских, сообщает ТАСС.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил оппозицию в дестабилизации ситуации в стране. Он подчеркнул, что «единое национальное движение пытается дестабилизировать ситуацию», сообщает RT.