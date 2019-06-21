Симоньян напомнила, какой была первая прямая линия с Путиным

Москва, 21 июня. Главред МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила 17-ю прямую линию с Владимиром Путиным с первой.

По словам Симоньян, которая вела первую прямую линию с Путиным, вопросы к главе государства существенно изменились за прошедшие 18 лет.

«Это касается и выплат зарплат: действительно, до нас считалось нормой, мы привыкли к тому, что месяцами зарплату не платят, отдают ее какими-нибудь сумочками», — рассказала главред RT в студии программы «Время покажет» на Первом канале.

Симоньян напомнила, что в девяностые годы денег не хватало даже на еду, несмотря на то, что в семье все работали.

«Семья живет на бабушкину пенсию, если эту пенсию тоже не задержали, а пенсия — вот такусенькая. Я помню время, когда ты не мог купить еды. При этом ты работал, получал зарплату. Все в семье работали, но это было большой проблемой», — отметила медиаменеджер.

Она подчеркнула, что одним из главных вопросов, волнующих россиян сегодня, стала тема «мусорной реформы». Это, по ее мнению, свидетельствует о «взрослении» российского общества, которое задумывается о будущем.

В качестве проблемы, не решенной со времен первой прямой линии, Симоньян назвала тему получения российского гражданства.

Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным состоялась в четверг, 20 июня. Глава государства отвечал на вопросы россиян на протяжении четырех с лишним часов. В ходе подготовки к прямой линии и во время нее поступило более полутора миллионов обращений от жителей страны.

Как пишет «Газета.ру», 17-я прямая линия с Путиным дважды подверглась массированной DDos-атаке из-за рубежа.