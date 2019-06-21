Суд арестовал обвиняемого в растрате бизнесмена Бойко-Великого

Москва, 21 июня. Басманный суд Москвы вынес решение об аресте бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате средств банка «Кредитный экспресс».

Срок ареста судья установил до 19 августа.

Представитель обвинения на заседании суда обратил внимание на то, что на свободе он сможет помешать ходу расследования и уничтожить улики, передает РИА Новости.

Адвокат Вадим Миндлин настаивал на невиновности своего подзащитного. Он предложил ограничиться залогом в 10 млн рублей, заявив при этом, что сам готов внести залог. Сам Бойко-Великий прибыл в суд в белом кафтане, расставил в клетке иконы и объявил, что находится в отличном настроении.

В четверг суд также избрал меру пресечения предполагаемым соучастникам Бойко-Великого. Суд арестовал двух его соучастниц, а еще четырех фигурантов дела поместил под домашний арест.

Адвокат Алексей Аверьянов сообщил, что защита обжалует решение об аресте бизнесмена и подаст жалобу в Мосгорсуд.

Бойко-Великий является председателям совета директоров группы компаний «Ваш финансовый попечитель». Предприниматель возглавляет Русский культурно-просветительный фонд имени святого Василия Великого.

По версии следствия, бизнесмен в 2013-2018 годах, как владелец 10% уставного капитала банка, вместе с сообщниками «похитили средства банка в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов», передавал «Царьград». Установлен 31 факт хищений, следователи проверяют и другие подозрительные операции.