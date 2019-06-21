Путин не верит в намерение США «продавить» Россию

Москва, 21 июня. Штаты не хотят в чем-либо «продавить» Россию. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии, сообщают РИА Новости.

«Я не думаю, что кто-то пытается нас в чем-то продавить. Представляется, что все понимают, что это маловероятно», — сказал российский лидер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным на саммите «большой двадцатки», который пройдет с 28 по 29 июня в Японии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что подтверждение Вашингтона о встрече пока не получено.

Владимир Путин подчеркнул, что готов встретиться с Трампом в том случае, если Штаты выступят с подобной инициативой. По его словам, на переговорах речь может пойти о договоре СНВ-3, срок которого в ближайшее время закончится, а также могут быть подняты темы двухсторонних отношений и экономического взаимодействия.

Российский президент отметил, что отношения между странами осложнены из-за позиции американского истеблишмента, который зарабатывает очки на антироссийской повестке.

Политолог Константин Блохин в беседе с Федеральным агентством новостей высказал мнение, что Трамп является «удобным» политиком для России. Эксперт подчеркнул, что американский президент пытается наладить отношения с нашей страной, однако ему мешает американский истеблишмент.