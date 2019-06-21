В Минобороны РФ рассказали об информационной войне США против Москвы

Москва, 21 июня. США и союзники развязали против Москвы полномасштабную информационную войну, поскольку Москва остается для Вашингтона главной мишенью, заявил замминистра обороны России Андрей Картаполов.

Во время выступления на круглом столе в Госдуме Картаполов отметил, что Москва остается главной мишенью для Вашингтона и союзников.

«Именно против нас развязана полномасштабная информационная война, которая сделала особенно очевидной растущую конфронтацию ценностных систем России и Запада», — подчеркнул он.

Замминистра обратил внимание, что на сегодняшний день Россия буквально охвачена «целой сетью натовских центров в Прибалтике, Польше, Румынии, Болгарии и других странах Северо-Атлантического альянса». Во всех этих странах действуют различные неправительственные организации, чье предназначение: пропаганда против России и прямая дискредитация страны.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мир начинает строить границы в информационном пространстве. Эти границы, как передавал RT, она сравнила со стеной, которую строит на границе с Мексикой американский президент Дональд Трамп. Дипломат отметила, что эти процессы «набирают колоссальные обороты».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия якобы намеренно вмешивается в демократии и выборы в странах — членах НАТО при помощи дезинформации и кибератак. Как сообщали «Известия», Столтенберг рассказал СМИ, что страны НАТО активно обмениваются друг с другом информацией о вредоносных программах и отражаемых кибератаках. Помимо этого, в альянсе принимают усилия по предотвращению распространения дезинформации в интернете.