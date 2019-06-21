Путин указал на важность развития диалога с США

Москва, 21 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что без диалога между РФ и США невозможно найти консенсус.

Лидер РФ подчеркнул, что у Москвы и Вашингтона разные представления о том, как решаются те или иные вопросы, но сохранение диалога остается важным для двусторонних отношений.

«Диалог, конечно нужен. Но у них свое представление о том, как решаются те или другие вопросы, у нас есть свои. Но без диалога найти консенсус невозможно», — заявил Путин в интервью ведущей НТВ Ираде Зейналовой.

Накануне президент США Дональд Трамп подтвердил намерение провести двустороннюю встречу с Владимиром Путиным в ходе саммита «большой двадцатки» в японской Осаке, который пройдет 28 и 29 июня.

«Я хочу поладить с Россией и думаю, что так и будет», — заявил Трамп в интервью Fox News.

В четверг в ходе прямой линии президент России сообщил, что готов встретиться со своим американским коллегой. По словам Путина, им «есть, о чем поговорить». В качестве возможных тем глава государства назвал соглашение по дальнейшему сокращению наступательных вооружений (СНВ-3), налаживание двусторонних отношений и экономического взаимодействия.

Отвечая на вопрос о вероятности заключения «большой сделки» с Вашингтоном по Сирии, Путин заявил, что «Россия не торгует союзниками и принципами на Ближнем Востоке».

Напомним, первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась летом прошлого года в Хельсинки. Тогда лидеры двух стран пообщались с глазу на глаз, провели рабочий завтрак с участием глав внешнеполитических ведомств, а также выступили на совместной пресс-конференции.