Глава МИД Ирана рассказал о «тайной операции» США

Тегеран, 21 июня. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США провели против Тегерана «тайную операцию».

Зариф заявил, что США разжигают «экономический террор» против Тегерана, провели «тайную операцию» и теперь вторгаются на иранскую территорию.

«Мы не стремимся к войне, но будем защищать наше небо, нашу землю и наши воды. Мы поставим вопрос об этой агрессии в ООН и покажем, что США лгут (в ситуации со сбитым американским беспилотником — прим. ФАН) о международных водах», — написал Зариф в Twitter.

Накануне Тегеран направил в ООН жалобу в связи с ситуацией со сбитым американским беспилотным летательным аппаратом. По версии иранской стороны, разведывательный беспилотник армии США Global Hawk был сбит военными исламской республики в воздушном пространстве Ирана над провинцией Хормозган.

Представитель Центрального командования Вооруженных сил США Билл Урбан выступил с официальным заявлением, согласно которому американский летательный аппарат был уничтожен силами Ирана в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Урбан подчеркнул, что утверждения Ирана о том, что беспилотник находился в воздушном пространстве над иранской территорией ложны.

Президент США Дональд Трамп назвал уничтожение Ираном американского летательного аппарата «большой ошибкой» и уклонился от ответа на вопрос о возможном ударе по Ирану.

«Скоро узнаете. Очевидно, мы не будем об этом много говорить», — заявил Трамп.

Напомним, на минувшей неделе в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. По одно из версий, взрывы могли стать результатом торпедной атаки. США настаивают на том, что суда были атакованы Ираном. Тегеран отрицает причастность к нападению на танкеры.

Как пишет «Газета.ру», в американском сенате считают, что Трамп может «ввязаться» в войну с Ираном.