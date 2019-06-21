Музыкант Филипп Здар трагически погиб в Париже

Париж, 21 июня. В столице Франции погиб музыкант Филипп Здар (Сербонеши), участник электронного дуэта Cassius.

Как сообщил агент Здара, 52-летний музыкант погиб в результате несчастного случая. Артист выпал из окна на верхнем этаже здания, передает Культуромания. Полиции предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Трагедия произошла накануне выхода нового альбома Cassius.

Филипп Здар, — продюсер, DJ и участник французского дуэта Cassius. Он работал с Franz Ferdinand и Beastie Boys, а также с Kanye West, Pharrell и MC Solaar.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в центре Оттавы произошла стрельбы, в результате которой погиб 41-летний канадский музыкант из группы The Halfsizegiants Маркленд Энтони Кэмпбелл. Певец известен в Канаде под псевдонимом Джахайан Джан.