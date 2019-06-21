Порошенко вызовут на допрос в Госбюро Украины

Киев, 21 июня. Госбюро расследований Украины планирует вызвать на допрос экс-президента Петра Порошенко в рамках расследования уголовных дел, возбужденных по заявлению юриста Андрея Портнова. Об этом сообщил директор ведомства Роман Труба.

По его словам, на следующей неделе на допросы вызываются бизнесмен Сергей Тигипко, а также владелец телеканала «Прямой» Владимир Макеенко.

«После проведения допросов этих свидетелей, нами будет вызван, соответственно, и экс-президент», — заявил Роман Труба в беседе с журналистами агентства «Украинские новости».

Следователи Госбюро Украины планируют изъять документы в банках, а также в администрации президента Украины. Суд удовлетворил 12 ходатайств следователей ГБР о доступе к документам.

«В ближайшие дни мы хотим получить уже оригиналы документов. И начать проведение допросов свидетелей в этих делах», — заявил Труба.

Напомним, в отношении пятого президента Украины открыто пять уголовных дел. Портнов обвиняет Порошенко «в попытке захвата государственной власти и превышении служебных полномочий», также юрист считает, что политик причастен к государственной измене.

22 мая было начато расследование по делу о преступной деятельности должностных лиц ПАО «Центрэнерго» и Фонда государственного имущества Украины, фигурантом которого стал Порошенко. 27 мая против него возбудили уголовное дело по факту попытки узурпации судебной власти. Также в отношении пятого президента Украины ведется расследование по факту легализации доходов через офшоры при продаже судостроительного завода «Кузница на Рыбальском».

Бывший глава украинского государства заявил, что не боится уголовного преследования.

«Я несу ответственность перед страной, украинским народом и перед миром. И отнюдь не боюсь ваших расследований», — заявил Порошенко, выступая на съезде партии «Европейская солидарность».

Напомним, что Петр Порошенко пришел к власти после государственного переворота в 2014 году. В апреле 2019 года он проиграл выборы шоумену Владимиру Зеленскому. Экс-президент заявил, что не уйдет из политики, он намерен участвовать в парламентских выборах, сообщает «Газета.ru».