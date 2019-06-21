США рассматривают все варианты санкций против Турции из-за С-400

Вашингтон, 21 июня. США рассматривают «многочисленные варианты действий» в отношении Турции из-за покупки у России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил журналистам помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

«Справедливым будет сказать, что госсекретарь (США Майкл) Помпео изучает весь спектр того, что может быть использовано по отношению к Турции в плане санкций по их ширине и глубине в рамках нашего ответа на приобретение ею С-400», — заявил Купер.

Комментируя вопрос, о каких конкретно санкциях идет речь, помощник Помпео заявил лишь, что это «многочисленные варианты действий».

Купер подтвердил, что на сегодняшний день Соединенные Штаты все еще не отказались от предоставления Турции альтернативных комплексов.

Ранее источники сообщили, что Вашингтон рассматривает возможность введения трех санкционных пакетов против Турции из-за закупки российских С-400.Ожидается, что санкции могут вступить в силу уже в июле, когда Анкара начнет получать ЗРК, передавал RT. При этом турецкие источники заявляют, что власти страны остаются непреклонными перед американскими угрозами, так как «доверие к Вашингтону полностью подорвано».

В интервью Федеральному агентству новостей ранее политолог Максим Жаров выразил мнение, что США не решатся на полное «обжатие» Турции санкциями в рамках CAATSA. Турция является одним из ключевых игроков в сирийском конфликте, реакция на давление извне ее президента Реджепа Эрдогана будет непредсказуемой.

Напомним, Москва и Анкара подписали соглашение о поставках С-400 два года назад. Несмотря на давление партнера по НАТО — США, Анкара не отказалась от С-400 и заявила о продолжении выплат по контракту, сообщал «Царьград».