Тбилиси, 21 июня. МВД Грузии объяснило использование слезоточивого газа против митингующих в центре Тбилиси.

По словам представителей ведомства, слезоточивый газ был применен после того, как протестующие игнорировали призывы полицейских прекратить штурм парламента.

«Несмотря на призывы МВД, участники акции продолжали вторжение в здание парламента, попытку противостоять полиции и не повиноваться их законным требованиям», — заявили представители ведомства.

В МВД Грузии назвали действия участников акции протеста «попыткой массового государственного переворота». В ведомстве заявили, что позже дадут оценку этой попытке.

Ранее в Минздраве Грузии заявили, что в ходе столкновений пострадали 38 стражей порядка и 14 протестующих. Журналисты «Рустави 2» оценивают ситуацию как тяжелую.

Отметим, что к организации протестов, вероятно, причастны США. Об этом свидетельствуют и данные очевидцев, которые уверены в том, что протестные акции были инспирированы Вашингтоном. В Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», который носит явную антироссийскую направленность. За беспорядками также может стоять Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development; USAID).

События в Грузии стали широкой темой для обсуждения, в том числе и в Сети. В соцсетях в настоящее время разгораются нешуточные дискуссии, участниками которых, помимо грузин, стали и «рядовые» граждане США, которые своими комментариями создают нужный информационный фон в Интернете.