Полковнику ФСБ Черкалину продлили арест
Москва, 21 июня. Гарнизонный военный суд продлил срок ареста начальника одного из отделов управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Как передает РИА Новости, судья Олег Шишов постановил удовлетворить ходатайство обвинения.
Следователь, ходатайствовавший о продлении ареста, заявил, что в настоящее время Черкалина проверяют на причастность к другим преступлениям, и, находясь на свободе, тот может угрожать свидетелям.
Черкалин был задержан в апреле по подозрению в хищении 490 млн рублей. Помимо него были арестованы полковники Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. По месту их проживания прошли обыски, в ходе которых было найдены денежные средства в рублях, долларах и евро. Общий размер изъятых денег равен почти 12 миллиардам рублей. Кроме того, Черкалин подозревается в получении взятки почти в 850 тысяч долларов, сообщали «Известия».
В структуре ФСБ Черкалин курировал борьбу с преступностью в банковской сфере.
В четверг президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что власти предпринимают последовательные и бескомпромиссные действия, которые ведут к неизбежности наказания за коррупцию.
Глава государства поделился своей реакцией на инцидент с изъятием более восьми миллиардов рублей у полковника МВД Дмитрия Захарченко и полковника ФСБ Кирилла Черкалина. По словам Путина, в такой ситуации «просто нет слов, печатных во всяком случае».