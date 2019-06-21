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Более 50 человек пострадали в ходе протестов в Тбилиси

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Более 50 человек пострадали в ходе протестов в Тбилиси

Тбилиси, 21 июня. Минздрав Грузии заявил, что в ходе протестов в Тбилиси пострадали 38 стражей порядка и 14 протестующих.

Представители Минздрава сообщили, что правоохранители получили ранения средней степени тяжести.

Напомним, что в четверг в Грузии разгорелись антироссийские протесты. После того, как российская делегация участвовала в 26-й сессии МАП Тбилиси, радикалы устроили провокацию в здании парламента. Они облили президента ассамблеи Сергея Гаврилова водой и пытались отобрать у него документы. Позже российская делегация покинула Тбилиси.

В центре города начался митинг. К протестующим присоединились представители оппозиции, которые потребовали отставки правительства. Произошли столкновения с силовиками, которые открыли стрельбу по протестующим резиновыми пулями. Журналисты «Рустави 2» оценивают ситуацию как тяжелую. В столкновениях со спецназом получил травмы журналист грузинского Первого канала.

В беседе с Федеральным агентством новостей глава делегации РФ в Грузии Сергей Гаврилов назвал штурм оппозицией парламента Грузии — попыткой государственного переворота. По его словам, оппозиция планирует сорвать выборы в стране. Он подчеркнул, что это внутренние дела Грузии, в которые Россия не вмешивается.

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Автор: Борис Николаев
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