Белый дом назвал дату встречи Болтона с Нетаньяху

Вашингтон, 21 июня. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 23 июня, а после проведет переговоры с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гаррет Марки сообщил РИА Новости, что Болтон отправляется с рабочим визитом в Израиль. На 23 июня назначена его встреча с Нетаньяху.

После Советник Дональда Трампа проведет двусторонние и трехсторонние встречи и обсудит безопасность в регионе с советником по национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббатом и Патрушевым.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают важными переговоры Патрушева с Болтоном и Бен-Шаббатом. По его словам, на встрече предстоит обсудить ближневосточное урегулирование, процесс регулирования в Сирии, и «другие вопросы, которые стороны посчитают необходимым обсудить».