Генпрокуратура взяла на контроль проверку по воде и мусору на Урале после обращения к Путину

Москва, 20 июня. Проверки по обращению жителей Свердловской и Тюменской областей к президенту России Владимиру Путину взял на контроль заместитель генерального прокурора Юрий Гулягин.

Во время прямой линии жители города Верхняя Салда пожаловались на вывоз мусора, показав фотографию свалки. Свердловская прокуратура изучает вопрос того, вывозится ли мусор в сроки, а также установлены ли контейнеры в частном секторе.

Также на прямой линии к президенту обратилась жительница тюменского села Каскара Мария Кузнецова. Она рассказала, что в селе есть проблемы с водой. Рядом с населенным пунктом находится птицефабрика «Тюменский бройлер», к которой проведен водопровод. Власти не реагировали на просьбы сделать отвод для села, отметила женщина. По ее словам, сельчане вынуждены ездить за водой в соседние населенные пункты.

«По обозначенным фактам незамедлительно организованы прокурорские проверки с привлечением к их проведению уполномоченных контролирующих служб», — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры РФ.

При наличии условий будут приняты меры прокурорского реагирования.