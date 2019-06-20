Спецназ в Тбилиси открыл стрельбу резиновыми пулями по протестующим

Тбилиси, 20 июня. В столице Грузии спецназ открыл стрельбу резиновыми пулями по протестующим у здания парламента.

Как передает телеканал «Рустави 2», в результате стрельбы спецназа уже есть пострадавшие. Журналисты оценивают ситуацию как тяжелую. Сообщалось, что травмы получил журналист грузинского Первого канала.

Riot police used teargas & rubber bullets to disperse the protesters. Police had to deal with v difficult situation but they haven’t announced the protest illegal or gave any warning prior to using special means pic.twitter.com/JCVcvvVbee — Giorgi Gogia (@Giorgi_Gogia) June 20, 2019

Как сообщает «Газета.ру», спецназ начал бросать дымовые шашки в толпу. Народ в панике начал покидать место ЧП. Возле здания парламента поднялся неприятный запах. По данным издания, нескольким протестующим возле здания парламента потребовалась медицинская помощь.

В четверг российская делегация приняла участие в 26-й сессии МАП в Тбилиси. Ряд оппозиционных депутатов Грузии выразили недовольство в связи с тем, что президент ассамблеи Сергей Гаврилов открыл заседание, сидя в кресле спикера грузинского парламента. После этого они покинули зал, а здание парламента захватили радикалы. Российская делегация вскоре покинула Тбилиси.

На фоне провокации в здании парламента в столице Грузии разгорелись акции антироссийских протестов. Вскоре к ним присоединились представители оппозиции, потребовавшие отставки правительства.

Позднее Гаврилов в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что штурм оппозицией парламента Грузии — это попытка государственного переворота.