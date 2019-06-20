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Спецназ в Тбилиси открыл стрельбу резиновыми пулями по протестующим

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Спецназ в Тбилиси открыл стрельбу резиновыми пулями по протестующим

Тбилиси, 20 июня. В столице Грузии спецназ открыл стрельбу резиновыми пулями по протестующим у здания парламента.

Как передает телеканал «Рустави 2», в результате стрельбы спецназа уже есть пострадавшие. Журналисты оценивают ситуацию как тяжелую. Сообщалось, что травмы получил журналист грузинского Первого канала.

Как сообщает «Газета.ру», спецназ начал бросать дымовые шашки в толпу. Народ в панике начал покидать место ЧП. Возле здания парламента поднялся неприятный запах. По данным издания, нескольким протестующим возле здания парламента потребовалась медицинская помощь.

В четверг российская делегация приняла участие в 26-й сессии МАП в Тбилиси.  Ряд оппозиционных депутатов Грузии выразили недовольство в связи с тем, что президент ассамблеи Сергей Гаврилов открыл заседание, сидя в кресле спикера грузинского парламента. После этого они покинули зал, а здание парламента захватили радикалы. Российская делегация вскоре покинула Тбилиси.

На фоне провокации в здании парламента в столице Грузии разгорелись акции антироссийских протестов. Вскоре к ним присоединились представители оппозиции, потребовавшие отставки правительства.

Позднее Гаврилов в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что штурм оппозицией парламента Грузии — это попытка государственного переворота

«Я считаю, что оппозиция готовится сорвать выборы. Осуществляется государственный переворот. Но это внутренние дело Грузии. Мы в это не вмешиваемся», — пояснил Сергей Гаврилов.

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Автор: Олеся Волкова
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