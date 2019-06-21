Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины

Киев, 21 июня. Шестой президент Украины Владимир Зеленский отменил 200 указов своих предшественников. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Зеленский и члены его команды провели инвентаризацию решений предыдущих президентов. Были отменены указы, которые вмешиваются в экономику. Среди них, документы, которые предусматривают большие штрафы за нарушение кассовой дисциплины, документы, ограничивающие права нотариусов на установление цен на свои услуги. Отменен указ, запрещающий использовать ткань иностранного производства для изготовления школьной формы, а также указ, подписанный в 1996 году президентом Украины Леонидом Кучмой, об обязательном ношении школьной формы.

Большинство отмененных указов были приняты с 1991 года по 2014 год, когда в стране произошел государственный переворот, и власти пришла оппозиция.

Ранее Зеленский рассказал, что за первый месяц президентства провел встречи с представителями крупного бизнеса, среди которых олигархи Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук и другие. По его словам, бизнесмены будут вкладывать денежные средства в развитие экономики и социальной сферы. Так, Ринат Ахметов купил и передал государству 200 автомобилей скорой помощи, Виктор Пинчук пообещал приобрести квартиры для 24 украинских моряков, которых задержали после провокации в Керченском проливе.

Во время встречи с представителями бизнеса Зеленский также озвучил сумму необходимую для восстановления Донбасса от последствий гражданской войны. Она составляет 300 млрд гривен — 11,4 млрд долларов.