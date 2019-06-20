Володин раскритиковал действия властей Грузии, допустивших нападение на делегацию РФ

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Москва, 20 июня. Действия руководства Грузии при проведении сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) противоречат нормам проведения международных мероприятий, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

В четверг в Тбилиси разгорелись акции протеста против участия российских делегатов в сессии МАП.

Володин подчеркнул, что действия руководства Грузии при организации сессии МАП противоречат нормам проведения международных мероприятий. По его словам, Грузия не смогла ни обеспечить проведение мероприятия, ни защитить российскую делегацию от нападения и угроз.

«Акция радикальных сил направлена не только против представителей России, но и всех 25 стран Межпарламентской ассамблеи православия», — подчеркнул политик.

В четверг российская делегация приняла участие в 26-й сессии МАП в Тбилиси. Ряд оппозиционных депутатов Грузии выразили недовольство в связи с тем, что президент ассамблеи Сергей Гаврилов открыл заседание, сидя в кресле спикера грузинского парламента. После этого они покинули зал, а здание парламента захватили радикалы.

Российская делегация вскоре покинула Тбилиси.

На фоне провокации в здании парламента в столице Грузии разгорелись акции антироссийских протестов. Вскоре к ним присоединились представители оппозиции, потребовавшие отставки правительства.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадже обвинил оппозицию в попытке дестабилизировать ситуацию в стране, сообщает «Газета.ру».