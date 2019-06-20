Осужденная в США Богдана Осипова позвонила маме спустя долгое время. ФАН-ТВ

Осужденная в США Богдана Осипова позвонила маме спустя долгое время. Звонок произошел неожиданно, но очень кстати. В это время мама россиянки Юлиана Филипюк встречалась с руководителем Фонда защиты национальных ценностей Александром Малькевичем. Ему удалось лично услышать о том, как чувствует себя Богдана.

Стоит отметить, что Фонд защиты национальных ценностей не только оказывает моральную поддержку семье осужденной, но и оплачивает услуги адвокатов в США. При начале разбирательства у Богданы пропали все данные, которые доказывали, что супруг отпустил ее с детьми в Россию лично, и более того, на протяжении всего пребывания здесь поддерживал с ними связь.

«Я считаю, что они такие способом изначально тянули время, потом они хотели меня сломать, я вообще считаю, что хотели убить, но у них не получилось это, и поэтому они добавили мне таких обвинений, которые абсолютно неадекватные. И самое интересное, что из четырех обвинений два убрали, два оставили. Все обвинения имеют абсолютно одинаковый характер, абсолютно одинаковое сообщение, просто разные даты», — говорит осужденная в США Богдана Осипова.

Американский суд в Канзасе приговорил Осипову к 7 годам тюрьмы. Ее обвинили в похищении собственных детей и вымогательстве денег с бывшего мужа. Также в течение 3 лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу 18 тысяч долларов судебных издержек. Богдана Осипова училась, а затем работала в Америке. Там она встретила своего будущего мужа Брайана Мобли. Однако со временем выяснилось, что у американца нестабильное психическое состояние. Богдана неоднократно заявляла в полицию о домашнем насилии. В 2014 года Богдана уехала из США, чтобы спокойно родить второго от Брайана Мобли ребенка. А когда вернулась в 2017 году для налаживания отношений, оказалась арестована. За время ее отсутствия супруг установил безраздельное опекунство над детьми. А девушку осудили по статье за международную кражу детей родителем.