Европейские чиновники пытаются заставить Тунис отказаться от поправок к закону о выборах

Москва, 20 июня. Члены французского парламента разослали письма своим тунисским коллегам, убеждая их не принимать принятые парламентом поправки к закону о выборах, запрещающие руководителям СМИ и неправительственных организаций участвовать в выборах, запланированных на конец 2019 года.

Французские парламентарии и представители Европейского союза в Тунисе отправили электронные письма лидерам Национального альянса с просьбой прекратить продвижение поправок в закон о выборах, несмотря на то, что они одобрены абсолютным большинством в парламенте. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на источники в тунисскои парламенте.

Тунисский политолог Халил аль-Ханаши подтвердил, что письма были отправлены «поддерживаемыми ЕС кандидатами на президентских и парламентских выборах в Тунисе».

Ханаши отметил, что Олфа Террас, глава Eish Tounsi Association, планирует участвовать в предстоящих выборах. При этом, по словам Ханаши, политик имеет прямые отношения с французскими депутатами.

Как отмечает издание, генеральный секретарь Тунисского общего профсоюза (UGTT) Нуреддин Табуби раскритиковал поправки в закон о выборах, заявив, что изменения были разработаны с учетом узких политических соглашений в интересах отдельных партий.