В Грузии произошла попытка госпереворота: что известно к этому часу

Протесты захлестнули Тбилиси в четверг — оппозиция выступила за отставку спикера и министра внутренних дел Грузии. Вечером несколько тысяч демонстрантов попытались штурмовать здание парламента. Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона протестующих. Данные Минздрава Грузии свидетельствуют о том, что в результате акции протеста пострадали 52 человека, среди которых 38 сотрудников полиции.

Что произошло

Причиной массового митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова и прочих делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия в Тбилиси. Руководитель российской делегации Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы грузинского парламента. Это вызвало недовольство оппозиции из «Европейской Грузии» и «Единого национального движения». Оппозиционные депутаты покинули зал, в результате чего заседание было прервано. Далее здание парламента захватили радикалы. По словам Гаврилова, радикалы пытались отобрать у него документы и облили водой. После этого протестующие начали требовать, чтобы российские делегаты покинули страну. Радикалы также закидали яйцами здание гостиницы, где находился Гаврилов.

Далее оппозиция потребовала от властей отправить в отставку главу МВД Георгия Гахария и спикера Ираклия Кобахидзе, на которых она возложила вину за произошедший инцидент.

Massive protest at the Georgian Parliament in Tbilisi over a visiting Russian parliamentarian who sat in the chair of the speaker of the parliament. Locals were not impressed. pic.twitter.com/lfaGn6UOTF — Simon Ostrovsky (@SimonOstrovsky) June 20, 2019

Реакция России

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин решительно осудил действия грузинских властей, допустивших в четверг нападение на российскую делегацию. Он указал на то, что действия руководства Грузии противоречат нормам проведения международных мероприятий.

Володин считает, что действия радикалов направлены не только против российских представителей, но всех 25 стран Межпарламентской ассамблеи православия.

«Последовавшие после нападения на российскую делегацию заявления грузинских властей вызывают сомнения в их адекватности и способности быть ответственным международным партнером», — отметил Володин.

Замглавы МИД Григорий Карасин также отметил, что в России «с озабоченностью следят за развитием ситуации вокруг тбилисского заседания Межпарламентской ассамблеи православия».

«Выражаем возмущение действиями представителей радикальных политических сил Грузии, которые использовали важный международный форум, объединяющий православные государства мира, для выплескивания своих антироссийских настроений», — заявил он в интервью РИА Новости.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отметил, что срыв сессии Межпарламентской ассамблеи православия является серьезным ударом по репутации Грузии.

«Сегодняшние события в Тбилиси показали, что Грузия не является страной, где могут проходить крупные международные форумы. МПА православия — это уважаемая организация, и срыв ее заседания — серьезный удар по репутации Грузии», — сказал он в интервью РИА Новости.

Попытка госпереворота

Сам Гаврилов в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что произошедшее является попыткой государственного переворота. Он подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии.

«Я считаю, что оппозиция готовится сорвать выборы. Осуществляется государственный переворот. Но это внутренние дело Грузии. Мы в это не вмешиваемся, — подчеркнул Сергей Гаврилов. — У нас это вызывает огромное беспокойство и печаль, а именно, что крупнейший международный форум межпарламентской ассамблеи православия стал основой, на которой была совершена попытка совершить экстремистские действия».

Парламентарий также обратил внимание на то, что экстремистская оппозиция воспользовалась этой ситуацией для того, чтобы решить свои внутриполитические проблемы. По его словам, российская делегация покинула Грузию для того, чтобы не дать грузинским либералам, ЛГБТ и прочим активистам собраться на антирусской повестке.

Заранее спланированная провокация

Гаврилов также назвал произошедшее «заранее спланированной провокацией».

«Утром состоялась репетиция, попытка захватить зал заседаний в момент проведения Межпарламентской ассамблеи православия. Было захвачено место президиума и уничтожены мои документы», — вспоминает депутат.

Он указал на то, что занял место спикера «в соответствии с регламентом и традициями, согласно которым президент и генеральный секретарь [ассамблеи] находятся в президиуме». При этом предложение исходило от грузинской стороны, уточнил Гаврилов.

Как считает парламентарий, авторами провокации были именно США.

«Наши депутаты и наблюдатели видели людей, которые говорили на американской версии английского языка, которые раздавали установки, раздавали плакаты, которые носили антирусский, антироссийский характер, — сказал Гаврилов в интервью телеканалу «360». — Выступления носили антиправославный характер в том числе в отношении нашей ассамблеи».

Депутат также указал на то, что радикалы заранее напечатали транспоранты и лозунги, которые впоследствии были использованы в акции протеста. Среди них были флаги США и Украины.

Georgians are storming Parliament in Tbilisi. Waving American and Ukrainian flags. pic.twitter.com/9CPTxKQhGu — Ayn Rand Was Right (@LibertarianChi) June 20, 2019

Активисты и СМИ «управлялись извне», считает Гаврилов.

Happening now: Thousands are attempting to storm parliament in #Tbilisi in protest of a Russia delegation visit to #Georgia. Images from @Reuters pic.twitter.com/wqHwlj9K6U — Ellie Sennett (@EllieMSennett) June 20, 2019

«Это была попытка разжечь страхи, для того чтобы потом развернуть их острие против законной власти Грузии», — резюмировал парламентарий.

«Демократия по-вашингтонски»

По имеющимся данным, к организации протестных акций действительно причастен Запад во главе с США. Об этом свидетельствуют и данные очевидцев, которые уверены в том, что протесты были инспирированы Вашингтоном.

Многие демонстранты пришли на акцию протеста с заранее заготовленными плакатами с американской символикой, а также флагами США.

Источник указывает, что за беспорядками может стоять Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development; USAID).

Напомним также, что в Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», который носит явную антироссийскую направленность и действует по указке Запада.

#tbilisi now

Btw it is true pic.twitter.com/5IZiLHKDR8 — puff puff die (@ekasawme) June 20, 2019

На действия полиции, применившей слезоточивый газ и резиновые дубинки против протестующих, отреагировала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Как же волнительно наблюдать за грузинской демократией по-вашингтонски — с ее резиновыми пулями и газом — прямо из логова кровавой диктатуры, где слезоточивый газ на протестах не применяли уже лет дцать», — написала она в своем telegram-канале.

Обращает на себя внимание высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который заявил ранее, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

«Я не уверен, что правительство полностью осознает последствия политики открытых дверей с Россией. С таким количеством «туристов» (эх ФСБ) и земель, скупаемых российскими бизнесменами, они могут проснуться в один прекрасный день и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий», — нагнетает Карпентер в своем Twitter.

Just spent 3 days in Georgia ????????. I’m not sure the gov fully understands the implications of its open door policy with Russia. With so many “tourists” (ehem FSB) & so much land being bought up by Russian businessmen, they may wake up one day and find not 20% but 100% occupied. — Michael Carpenter (@mikercarpenter) June 18, 2019

Российская журналистка и общественный деятель, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова, комментируя заявление Карпентера, выразила мнение, что США на руку ссора между россиянами и соседями грузинами.

«Слушайте, а вот ЭТО реально работало где-то выше «Макдональдса» советником по России? — резко отреагировала журналистка на слова Карпентера. — Оно же на полном серьезе считает, что поток русских туристов в Грузию ведет к ее оккупации Россией. И реально за ссору между нами и соседями».

События в Грузии стали широкой темой для обсуждения, в том числе и в Сети. В соцсетях в настоящее время разгораются нешуточные дискуссии, участниками которых, помимо грузин, стали и «рядовые» граждане США.

Georgia, stay strong. I am worried sick when I see the authorities attacking the people for the protest against Russia.



Will we finally see the day when Russia no longer causes bloodbaths on the planet?!

It is everywhere, tearing countries apart, crushing lives. — Angelica (@ThisThornyRose) June 20, 2019

Американцы массово активно поддерживают «борьбу» грузин с Россией, создавая нужный информационный фон в Сети и оставляя провоцирующие высказывания.

Got some new followers because of #tbilisi #TbilisiProtests; gamarjoba everyone ???? it’s not a secret I’m into politics and support one side. But right now it doesn’t matter. What’s happening in Georgia isn’t about politics or parties but the survival of a sovereign country ????????❤️ — Christina Pushaw (@ChristinaPushaw) June 20, 2019

В очередной раз напомнил о себе и Карпентер, оставив в своем twitter фразу: «Тот, кто пригласил Гаврилова, очевидно, забыл, что Грузия оккупирована».

Whoever extended the invitation to Gavrilov apparently forgot Georgia was occupied. https://t.co/OcnVnT4rpI — Michael Carpenter (@mikercarpenter) June 20, 2019

Среди ярых комментаторов особо отметились и подстрекатели из ЕС.

An MP from the Russian Communist Party has no business being in #Georgia, let alone chairing a meeting in the Parliament. Staggering this situation was ever able to occur. ???????? https://t.co/7flbbefb0Y — Daniel Hamilton (@danielrhamilton) June 20, 2019

????????'s Putin seriously needs to understand that Russia shouldn't interfere w/ government elections in ???????????????????????????????????????? and many countries sharing borders w/ Russia #Tbilisi #Tbilisiprotests #RussiaOccupation https://t.co/DtJI8c0ynd — Samuel Wang (@SamuelWang2018) June 21, 2019

По мнению представителей Запада, «Грузинская республика подверглась нападению Кремля».

The Georgian Republic has been attacked by the Kremlin, don't doubt it for a minute. #Tbilisi #PutinIsABitch https://t.co/0bgxusNZjp — The Aurette (@TheAurette) June 20, 2019

1/2) Massive protests in Georgia. People carry the European flag as a symbol against Russian oppression https://t.co/B3eKXxq69j. It frustrates me how everywhere around me (UK & NL) the EU is mainly discussed as an oppressing bureaucratic machine: "a bad necessity" pic.twitter.com/4jPc20D4Hk — Jonne Kamphorst (@JonneKamphorst) June 20, 2019

Итоги противостояния

Ночью сотрудники полиции, спецназа МВД Грузии и митингующие у здания парламента страны в центре Тбилиси перешли в открытое противостояние. Полиция применяла против митингующих слезоточивый газ, водометы, акустические пушки, водометы. Митингующие бросали в правоохранителей различные предметы, которые попадались им под руку, в том числе баннеры и железные конструкции. Участники протеста также закидывали полицейских бутылками. В сторону сотрудников спецназа были выпущены предположительно фейерверки.

Примерно к 3.00 утра (2.00 по московскому времени) сотрудники полиции и спецназа разогнали митинговавших перед зданием парламента в центре Тбилиси. Далее последовали задержания.

В результате акции протеста пострадали 52 человека, среди которых 38 сотрудников полиции. Кроме того, среди пострадавших оказались корреспондент интернет-издания «Газета.ру», а также продюсер видеоагентства Ruptly, который был ранен резиновой пулей.

Сотрудник одной из телекомпаний Грузии лишился глаза. Как пишут грузинские СМИ, мужчине в лицо попала предположительно резиновая пуля.