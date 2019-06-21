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В Грузии произошла попытка госпереворота: что известно к этому часу

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В Грузии произошла попытка госпереворота: что известно к этому часу

Протесты захлестнули Тбилиси в четверг — оппозиция выступила за отставку спикера и министра внутренних дел Грузии. Вечером несколько тысяч демонстрантов попытались штурмовать здание парламента. Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона протестующих. Данные Минздрава Грузии свидетельствуют о том, что в результате акции протеста пострадали 52 человека, среди которых 38 сотрудников полиции. 

Что произошло

Причиной массового митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова и прочих делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия в Тбилиси. Руководитель российской делегации Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы грузинского парламента. Это вызвало недовольство оппозиции из «Европейской Грузии» и «Единого национального движения». Оппозиционные депутаты покинули зал, в результате чего заседание было прервано. Далее здание парламента захватили радикалы. По словам Гаврилова, радикалы пытались отобрать у него документы и облили водой. После этого протестующие начали требовать, чтобы российские делегаты покинули страну. Радикалы также закидали яйцами здание гостиницы, где находился Гаврилов.

Далее оппозиция потребовала от властей отправить в отставку главу МВД Георгия Гахария и спикера Ираклия Кобахидзе, на которых она возложила вину за произошедший инцидент.

Реакция России

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин решительно осудил действия грузинских властей, допустивших в четверг нападение на российскую делегацию. Он указал на то, что действия руководства Грузии противоречат нормам проведения международных мероприятий.

Володин считает, что действия радикалов направлены не только против российских представителей, но всех 25 стран Межпарламентской ассамблеи православия.

«Последовавшие после нападения на российскую делегацию заявления грузинских властей вызывают сомнения в их адекватности и способности быть ответственным международным партнером», — отметил Володин.

Вячеслав Володин

Замглавы МИД Григорий Карасин также отметил, что в России «с озабоченностью следят за развитием ситуации вокруг тбилисского заседания Межпарламентской ассамблеи православия».

«Выражаем возмущение действиями представителей радикальных политических сил Грузии, которые использовали важный международный форум, объединяющий православные государства мира, для выплескивания своих антироссийских настроений», — заявил он в интервью РИА Новости.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отметил, что срыв сессии Межпарламентской ассамблеи православия является серьезным ударом по репутации Грузии.

«Сегодняшние события в Тбилиси показали, что Грузия не является страной, где могут проходить крупные международные форумы. МПА православия — это уважаемая организация, и срыв ее заседания — серьезный удар по репутации Грузии», — сказал он в интервью РИА Новости.

Попытка госпереворота

Сам Гаврилов в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что произошедшее является попыткой государственного переворота. Он подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии.

«Я считаю, что оппозиция готовится сорвать выборы. Осуществляется государственный переворот. Но это внутренние дело Грузии. Мы в это не вмешиваемся, — подчеркнул Сергей Гаврилов. — У нас это вызывает огромное беспокойство и печаль, а именно, что крупнейший международный форум межпарламентской ассамблеи православия стал основой, на которой была совершена попытка совершить экстремистские действия».

Сергей Гаврилов

Парламентарий также обратил внимание на то, что экстремистская оппозиция воспользовалась этой ситуацией для того, чтобы решить свои внутриполитические проблемы. По его словам, российская делегация покинула Грузию для того, чтобы не дать грузинским либералам, ЛГБТ и прочим активистам собраться на антирусской повестке. 

Заранее спланированная провокация

Гаврилов также назвал произошедшее «заранее спланированной провокацией».

«Утром состоялась репетиция, попытка захватить зал заседаний в момент проведения Межпарламентской ассамблеи православия. Было захвачено место президиума и уничтожены мои документы», — вспоминает депутат.

Он указал на то, что занял место спикера «в соответствии с регламентом и традициями, согласно которым президент и генеральный секретарь [ассамблеи] находятся в президиуме». При этом предложение исходило от грузинской стороны, уточнил Гаврилов.

В Грузии произошла попытка госпереворота: что известно к этому часу

Как считает парламентарий, авторами провокации были именно США.

«Наши депутаты и наблюдатели видели людей, которые говорили на американской версии английского языка, которые раздавали установки, раздавали плакаты, которые носили антирусский, антироссийский характер, — сказал Гаврилов в интервью телеканалу «360». — Выступления носили антиправославный характер в том числе в отношении нашей ассамблеи».

Депутат также указал на то, что радикалы заранее напечатали транспоранты и лозунги, которые впоследствии были использованы в акции протеста. Среди них были флаги США и Украины.

Активисты и СМИ «управлялись извне», считает Гаврилов.

«Это была попытка разжечь страхи, для того чтобы потом развернуть их острие против законной власти Грузии», — резюмировал парламентарий.

«Демократия по-вашингтонски»

По имеющимся данным, к организации протестных акций действительно причастен Запад во главе с США. Об этом свидетельствуют и данные очевидцев, которые уверены в том, что протесты были инспирированы Вашингтоном.

В Грузии произошла попытка госпереворота: что известно к этому часу

Многие демонстранты пришли на акцию протеста с заранее заготовленными плакатами с американской символикой, а также флагами США.

В Грузии произошла попытка госпереворота: что известно к этому часу

Источник указывает, что за беспорядками может стоять Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development; USAID). 

В Грузии произошла попытка госпереворота: что известно к этому часу

Напомним также, что в Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», который носит явную антироссийскую направленность и действует по указке Запада. 

На действия полиции, применившей слезоточивый газ и резиновые дубинки против протестующих, отреагировала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Как же волнительно наблюдать за грузинской демократией по-вашингтонски — с ее резиновыми пулями и газом — прямо из логова кровавой диктатуры, где слезоточивый газ на протестах не применяли уже лет дцать», — написала она в своем telegram-канале.

Обращает на себя внимание высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который заявил ранее, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

«Я не уверен, что правительство полностью осознает последствия политики открытых дверей с Россией. С таким количеством «туристов» (эх ФСБ) и земель, скупаемых российскими бизнесменами, они могут проснуться в один прекрасный день и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий», — нагнетает Карпентер в своем Twitter.

Российская журналистка и общественный деятель, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова, комментируя заявление Карпентера, выразила мнение, что США на руку ссора между россиянами и соседями грузинами.

«Слушайте, а вот ЭТО реально работало где-то выше «Макдональдса» советником по России? — резко отреагировала журналистка на слова Карпентера. — Оно же на полном серьезе считает, что поток русских туристов в Грузию ведет к ее оккупации Россией. И реально за ссору между нами и соседями».

События в Грузии стали широкой темой для обсуждения, в том числе и в Сети. В соцсетях в настоящее время разгораются нешуточные дискуссии, участниками которых, помимо грузин, стали и «рядовые» граждане США.

Американцы массово активно поддерживают «борьбу» грузин с Россией, создавая нужный информационный фон в Сети и оставляя провоцирующие высказывания.

В очередной раз напомнил о себе и Карпентер, оставив в своем twitter фразу: «Тот, кто пригласил Гаврилова, очевидно, забыл, что Грузия оккупирована». 

Среди ярых комментаторов особо отметились и подстрекатели из ЕС. 

По мнению представителей Запада, «Грузинская республика подверглась нападению Кремля».

Итоги противостояния

Ночью сотрудники полиции, спецназа МВД Грузии и митингующие у здания парламента страны в центре Тбилиси перешли в открытое противостояние. Полиция применяла против митингующих слезоточивый газ, водометы, акустические пушки, водометы. Митингующие бросали в правоохранителей различные предметы, которые попадались им под руку, в том числе баннеры и железные конструкции. Участники протеста также закидывали полицейских бутылками. В сторону сотрудников спецназа были выпущены предположительно фейерверки.

Примерно к 3.00 утра (2.00 по московскому времени) сотрудники полиции и спецназа разогнали митинговавших перед зданием парламента в центре Тбилиси. Далее последовали задержания.

В Грузии произошла попытка госпереворота: что известно к этому часу

В результате акции протеста пострадали 52 человека, среди которых 38 сотрудников полиции. Кроме того, среди пострадавших оказались корреспондент интернет-издания «Газета.ру», а также продюсер видеоагентства Ruptly, который был ранен резиновой пулей.

Сотрудник одной из телекомпаний Грузии лишился глаза. Как пишут грузинские СМИ, мужчине в лицо попала предположительно резиновая пуля. 

В Грузии произошла попытка госпереворота: что известно к этому часу

 

 

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Автор: Сергей Петров
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