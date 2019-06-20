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Глава МВД Грузии выразил готовность уйти в отставку

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Глава МВД Грузии выразил готовность уйти в отставку

Тбилиси, 20 июня. Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о своей готовности покинуть пост при необходимости. 

В четверг в Тбилиси разгорелись массовые акции протеста. Митингующие выступают против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. 

«Без проблем, я уйду в отставку, если будет такая необходимость», — заявил министр журналистам. 

Происходящее на улицах Тбилиси он назвал трагедией. Глава МВД пообещал, что «каким бы не был конец, это будет иметь соответствующую оценку и все виновные будут наказаны». Он также напомнил собравшимся у здания парламента, что насилие против полиции неприемлемо, добавив, что штурм грузинского законодательного органа — это «штурм государственных институтов».

Глава МВД Грузии выразил готовность уйти в отставку

Как сообщает «Газета.ру», к месту протестов стянуты отряды спецназа, а во внутреннем дворе здания парламента находится спецтехника и аппарат для распыления слезоточивого газа. На данный момент сила против митингующих не применялась.  

Российская делегация в четверг приняла участие в 26-й сессии МАП в Тбилиси. Ряд оппозиционных депутатов Грузии выразили недовольство в связи с тем, что президент ассамблеи Сергей Гаврилов открыл заседание, сидя в кресле спикера грузинского парламента. После этого они покинули зал. В этот момент здание парламента захватили радикалы

Позднее Гаврилов в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что штурм оппозицией парламента Грузии — это попытка государственного переворота

«Я считаю, что оппозиция готовится сорвать выборы. Осуществляется государственный переворот. Но это внутренние дело Грузии. Мы в это не вмешиваемся», — пояснил Сергей Гаврилов.

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Автор: Олеся Волкова
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