В Госдуме штурм парламента Грузии назвали попыткой госпереворота

Штурм оппозицией парламента Грузии — это попытка государственного переворота. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал глава делегации РФ в Грузии, глава комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Штурм парламента

Представители различных оппозиционных партий Грузии вместе с многотысячной толпой в четверг, 20 июня, штурмуют здание парламента страны в центре Тбилиси на фоне скандала вокруг депутата Государственной думы РФ Сергея Гаврилова.

По данным грузинских СМИ, митингующие пытаются прорвать полицейский кордон у парадного входа в парламент на проспекте Руставели. Им преградили путь сотрудники отряда специального назначения. В спецназ летят бутылки воды и другие предметы. Полиции пока удается частично сдерживать толпу. Несколько митингующих прорвались во внутренний двор парламента.

Напомним, утренняя сессия Генеральной ассамблеи МАП (межпарламентской ассамблеи православия) началась в зале пленарных заседаний парламента Грузии. Сергей Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы грузинского парламента. В свою очередь это вызвало открытое недовольство депутатов из оппозиции («Единое национальное движение» и «Европейская Грузия»). Оппозиция покинула зал, заседание было прервано.

Попытка госпереворота

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов согласился, что происходящее в настоящий момент в Грузии является попыткой государственного переворота. Однако он отметил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии.

«Я считаю, что оппозиция готовится сорвать выборы. Осуществляется государственный переворот. Но это внутренние дело Грузии. Мы в это не вмешиваемся. У нас это вызывает огромное беспокойство и печаль, а именно, что крупнейший международный форум межпарламентской ассамблеи православия стал основой, на которой была совершена попытка совершить экстремистские действия», — пояснил Сергей Гаврилов.

Гаврилов напомнил, что депутаты из 23 стран собрались в Грузии, чтобы укрепить сотрудничество на основе ценностей православия, образования, культуры и социальной сферы. Экстремистская оппозиция воспользовалась этой ситуацией для того, чтобы решить свои внутриполитические проблемы.

«Наша делегация закончила свою работу, мы приняли все решения, ознакомились с повесткой и вернулись домой. Я благодарен всем участникам нашей конференции. И надеюсь, что правоохранительные органы Грузии дадут оценку действиям экстремистов, которые выступают против национальных интересов Грузии, традиционных ценностей православия, гостеприимства грузинского народа и наносят ущерб по репутации Грузии в мировом сообществе», — добавил Сергей Гаврилов.

Депутат отметил, что российская делегация покинула Грузию для того, чтобы не дать грузинским либералам, ЛГБТ и прочим активистам собраться на антирусской повестке. Он заметил, что действия грузинских патриотов, традиционалистов заслуживают уважения.

«Вызывает удивление то, что националисты находятся в едином строю с ЛГБТ активистами, либералами, которые дискредитируют и уничтожают традиционные ценности грузинского общества. В этих действиях — провоцирование беспорядков — активно принимал участие Виктор Еленский. Он депутат Верховной рады Украины, известный униат, экстремист, который уехал с нашей ассамблеи и выступал в поддержку ЛГБТ сообщества против традиционных ценностей православия. При этом он является сторонником грузинских националистов. Наша ассамблея осудила его участие и деятельность. Его работа в нашей ассамблее неприемлема», — рассказал Сергей Гаврилов.

На сроки визита российской делегации в Грузию акция украинских радикалов в парламенте не повлияет, отметили в МАП.