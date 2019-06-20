Уголовное дело и 18 проверок — итог прямой линии с президентом. ФАН-ТВ

Правоохранительные органы начали реагировать на вопросы, поступающие президенту, еще до начала очередной прямой линии. Первая проверка началась еще 17 июня, по обращению жительницы Калуги. Она сообщала, что живет во временном бараке, который оказался, как это часто бывает, постоянным. Оказалось, здание находится в пригороде, пять лет назад его признали аварийным, собрались сносить, а жителей — расселять, но с 2014 года ничего так и не было сделано. И если бы не прямая линия, не факт, что когда-нибудь что-то начало бы меняться.

В тот же день СК запустил проверку еще по двум обращениям, связанным с жильем. Из Красноярска до президента достучались дольщики «ЖК Ясный», а из Саратова — обитатели дореволюционной постройки. Ее состояние, как рассказали жильцы, плачевно, но добиться расселения все никак не удавалось.

Три проверки по следам вопросов на прямую линию — 2019 принесло 18 июня. Дольщики из Хабаровского края рассказали, что с 2013 года ждут обещанные квартиры за вложенные кровные рубли. А вот жители микрорайона Майский-8 в Белгородской области уже 8 лет живут без нормальной питьевой воды, испытывая перебои даже с технической.

Снова достучались до Владимира Путина жители Калуги. Там семья из трех человек, где муж — ветеран боевых действий, а жена — инвалид-колясочник, вынуждены снимать жилье за городом, так как предоставленное им общежитие не отвечает условиям достойной жизни инвалида, да и, в общем-то, россиянина любой другой категории.

Семь проверок и одно уголовное дело принесла прямая линия 19 июня. Пермячка пожаловалась на нарушение ее прав при реализации программы доступного жилья. Жительница Алтайского края обратилась за помощью для улучшения жилищных условий, поскольку ее дом пострадал от паводка еще в 2014 году.

Об аварийном состоянии жилых домов сообщили также жители Асбеста и Серова. Жители Воронежа известили о проблемах водоснабжения некоторых домов. Из крана течет техническая вода, непригодная для готовки и мытья.

А вот ситуация в Челябинске спровоцировала уголовное дело по статье 238 УК РФ. Рядом с ж/д станцией Тамерлан люди «переходят» пути под колесами поездов.

Доследственная проверка проводится после обращения к Путину орловца. Он пожаловался на нарушение сроков сдачи многоквартирного дома. Также организована проверка в Республике Татарстан: по сообщению местной жительницы, в поселке Тукаевского района вообще нет ни дорог, ни водоснабжения, ни газопровода.

20 июня следственный комитет запустил шесть проверок. Одним из первых президент прокомментировал массу вопросов о низких зарплатах в регионах.

«Учитель высшей категории из Орла сообщила нам, что получает 10 864 рубля», — говорит ведущий.

Президент пообещал, что соответствующие органы разберутся в этой ситуации: «Во-первых, то, что говорили о 10 тысячах, нужно проверить — что там происходит. Потому что нами принято впервые решение, мы довели МРОТ до прожиточного минимума, это 11 280 рублей».

Вопрос жителя Омской области спровоцировал проверку тарифов по вывозу бытовых отходов:

«Реформа началась, но никаких продвижений в частном секторе, где мы проживаем, нет. За март до мусорной реформы мы платили 90 рублей 27 копеек в месяц. Нам привозили один раз в месяц на улицу бак большой, где все жители сносили мусор, а за месяц накапливали у себя во дворах. После начала мусорной реформы ситуация не изменилась, но за апрель нам пришел счет 133 рубля, и буквально позавчера пришла квитанция — уже 266 рублей. Почему у нас реформа на бумаге проходит, а никаких изменений нет». «Это вызывает не только недоумение но и протест, — ответил президент, — Никто раньше вообще не считал, сколько стоит вывоз мусора. Никто не хочет, чтобы рядом с домом были свалки и полигоны, значит надо везти куда-то, а это тоже деньги. Но то, что Роман сказал, требует проверки и внимательного рассмотрения.В этом случае надо проверить, я обязательно попрошу ФАС, чтобы они обратили на это внимание».

Контролирующие органы взяли на заметку и проблемы с водоснабжением.

«Добрый день, Владимир Владимирович, я звоню из Тюменской области, село Каскара. Более 20 лет нет воды у 3000 жителей», — сообщил один из достучавшихся до главы государства.

Много вопросов поступило также из области здравоохранения, в частности о нехватке врачей. Следственный комитет проверит заявление одной из жительниц города Рославля.

«Жители жаловались на то, что не хватает врачей. Какая ситуация? Естественно, у нас есть проблема с кадрами, в этом году мы ожидаем двух новых докторов, два участковых педиатра. На сегодняшний день четырех участковых врачей у нас не хватает», — рассказал журналисту руководитель больницы из Смоленской области.

В Саратовской области следственными органами была озвучена проверка информации, озвученной в ходе прямой линии с президентом Российской Федерации. В сообщении говорилось, что на складах в Саратовской области имеются лекарства, которые тем не менее не поступают в аптечную сеть и, соответственно, к потребителям.

«Нет достаточно хорошо налаженной системы информации. Склады завалены лекарствами, а до потребителя не поступают. Надо наладить информационную работу», — объясняет суть проблемы Владимир Путин.

И наконец, следственный комитет проверит жалобу о нарушении прав граждан из микрорайона Солнечное города Красноярска:

«Здравствуйте. От лица жителей всего 3-го микрорайона. У нас в Солнечном более 70 000 населения. Нет ни единого парка, ни сквера», — говорят местные жители. «Переуплотненная застройка — это типичное заселение еще 90-х годов. Находится на окраине, не было приоритетной зоной… Если это так, то мы подкорректируем это решение», — сказал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Возможно, это еще не все производства, которые начались по итогам прямой линии. Но в целом уже можно сказать, что большинство серьезных проблем у обратившихся к президенту связаны с обеспеченностью жильем, благоустройством и медициной. С ними в перспективе должны справиться нацпроекты. Их значение Владимир Путин подчеркнул в самом начале встречи с россиянами.