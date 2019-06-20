Евросоюз продлил действие экономических санкций против России

Брюссель, 20 июня. Саммит ЕС принял политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против России, сообщил представитель Европейского совета, высшего руководящего органа ЕС.

«Санкции против России единогласно продлены еще на полгода из-за недостаточного невыполнения минских соглашений», — заявил представитель Евросовета.

В марте 2015 года Евросоюз привязал санкции к выполнению минских соглашений. Их срок должен был истечь 31 июля.

Источник РИА Новости уточнил, что решение о продлении санкций было принято после данных о выполнении минских договоренностей, представленных президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Также в четверг Совет ЕС на год продлил «крымский» пакет антироссийских санкций, ограничительные меры будут действовать до 23 июня 2020 года. Эти меры применяются к лицам ЕС и компаниям, базирующимся в ЕС. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя.

Комментируя решение ЕС, депутат Государственной думы РФ и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что продление санкций свидетельствует об отсутствии здравого смысла, страну нельзя заставить отказаться от своих территорий, людей и истории. Решением Евросоюза по санкциям, отметила она, движет «отсутствие здравого смысла, а также оправдание своих фобий и амбиций».

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине и ситуации вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после проведенного там референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений.