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Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия и Хама

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Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия и Хама

Москва, 20 июня. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин сообщил, что за сутки боевики нарушили режим прекращения огня в восьми населенных пунктах САР.

По словам генерал-майора, под обстрелы попали населенные пункты Айн-Эль-Ашра, Ардаш-Даг, Икко, Касталь-Эль-Бордж (дважды), Хамрат (дважды), Сафсафа (дважды), провинции Латакия, Биньямин провинции Алеппо, Хамамият провинции Хама.

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Автор: Сергей Петров
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