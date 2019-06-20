Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия и Хама

Москва, 20 июня. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин сообщил, что за сутки боевики нарушили режим прекращения огня в восьми населенных пунктах САР.

По словам генерал-майора, под обстрелы попали населенные пункты Айн-Эль-Ашра, Ардаш-Даг, Икко, Касталь-Эль-Бордж (дважды), Хамрат (дважды), Сафсафа (дважды), провинции Латакия, Биньямин провинции Алеппо, Хамамият провинции Хама.