Алибасов сдал анализы на психотропные вещества

Москва, 20 июня. У продюсера Бари Алибасова после выписки из клиники взяли анализы на психотропные вещества, сообщил его пиар-директор Вадим Горжанкин.

В понедельник стало известно, что Алибасова выписали из больницы, куда он попал, выпив жидкость для очистки труб.

Горжанкин сообщил РИА новости, что в четверг днем «произошел конфликт» из-за Марият Мухиной, которая выдавала себя за лечащего врача Алибасова из НИИ Склифосовского. Она заявила СМИ, что продюсера силой удерживают дома. Однако приехавшая на место полиция обнаружила, что все в порядке.

«Экстренно у Бари Каримовича взяли анализы на психотропные вещества», — рассказал Горжанкин, уточнив, что результаты вскоре обнародуют.

Ранее источник Федерального агентства новостей сообщил, что Алибасов обвинил Мухину в том, что прогнозы специалистов из НИИ Склифосовского о его реабилитации не оправдались. При этом диетолог не является лечащим врачом Алибасова.

Днем ранее в Сети было опубликовано странное видео с участием Алибасова. Журналист пытался провести с ним интервью, чтобы выяснить, что же случилось в тот роковой день. Однако на вопрос «Что же случилось?» Алибасов начал рассказывать о поездке в Швейцарию, о некой регате с проститутками и черных мотоциклах.