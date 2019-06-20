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Зеленский рассказал о договоренностях с украинскими олигархами

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Зеленский рассказал о договоренностях с украинскими олигархами

Киев, 20 июня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские олигархи будут вкладывать свои средства в развитие экономики и социальной сферы.

По словам Зеленского, за первый месяц своей работы в должности президента Украины он успел провести встречи с украинскими олигархами Ринатом Ахметовым, Виктором Пинчуком, Игорем Коломойским и другими представителями крупного бизнеса. В ходе этих встреч обсуждались экономические инициативы, которые были подготовлены командой Зеленского. Президент Украины также добавил, что все представители крупного бизнеса согласились взять на себя ответственность за решение конкретных экономических и социальных вопросов.

Зеленский также добавил, что прошедшие переговоры уже принесли первые результаты. В частности,  Ринат Ахметов приобрел за собственные средства и передал государству 200 автомобилей скорой помощи. В свою очередь Пинчук пообещал купить квартиры для 24 украинских моряков, которые были задержаны в ходе провокации Киева в Керченском проливе, передает РИА Новости.

В ноябре 2018 года власти Украины устроили провокацию в Керченском проливе. Два артиллерийских катера и рейдовый буксир из состава Военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды России, нарушив государственную границу РФ. Украинские катера опасно маневрировали, а их экипажи не подчинялись законным требованиям сотрудников пограничной службы ФСБ. Позднее украинские военные катера и члены их экипажей были задержаны.

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Автор: Артем Никулин
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