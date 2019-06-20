В РПЦ назвали новый церковный раскол на Украине ошибкой действий Константинополя

Москва, 20 июня. Разъединившаяся через полгода после своего основания «новая церковь» Украины иллюстрирует глубину провала попыток единоличного руководства сложным организмом под названием мировое православие, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Поместный собор Филарета в четверг отказался от томоса и восстановил Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата.

«Разъединившаяся через полгода после своего основания «новая церковь» лучше всего иллюстрирует глубину провала попыток единоличного руководства сложным организмом под названием мировое православие и изначальную ложность избранного Фанаром пути «уврачевания» раскола, итогом движения по которому, повторюсь, стало лишь умножение раскола», — написал Легойда на своей странице в Telegram-канале.

Легойда подчеркнул, что итогом управлявшегося Константинопольским патриархатом «процесса объединения двух украинских неканонических группировок стало их умножение».

Напомним, «новая церковь» Украины, ПЦУ, была образована на «объединительном соборе» в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине.

Украинские власти на протяжении прошедшего года пытались заполучить автокефалию УПЦ. Константинопольский патриархат принял решение даровать ее раскольнической структуре на Украине. Решение Константинополя в РПЦ не одобрили, назвав его неканоническим и исключительно политическим.

В минувший вторник бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет впервые открыто признал, что «новая церковь» Украины не является канонической и не имеет автокефалии, передавали «Известия». Как пояснил Филарет, ПЦУ имеет томос по называнию, а по «по содержанию она не автокефальна». Кроме того, ее не признают канонической 13 поместных церквей, добавил он.

В четверг во Владимирском соборе в Киеве началось собрание иерархов, священников и мирян бывшей УПЦ Киевского патриархата — поместного собора. Встречу организовали по инициативе Филарета, сообщала «Газета.ру». Участники собора отменили решение, которое было принято в Софийском соборе в декабре 2018 года. Филарет попросил поддержки у президента Украины Владимира Зеленского. При этом Вселенский патриарх Варфоломей считает, что Филарет не является патриархом.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний назвал это событие «самовольным собранием». По его мнению, у собора нет никаких полномочий.