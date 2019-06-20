Оппозиция Грузии штурмует здание парламента в Тбилиси

Тбилиси, 20 июня. Представители оппозиционных партий Грузии вместе со своими сторонниками штурмуют здание парламента в центре Тбилиси.

По данным грузинских СМИ, депутат от партии «Единое национальное движение» Никанор Мелия призвал своих сторонников к захвату здания парламента. После этого митингующие начали бросать в сотрудников полиции различные предметы, пытаясь прорвать оцепление.

Митингующие требуют отставки главы грузинского парламента Ираклия Кобахидзе, а также главы МВД Георгия Гахарии и Службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури. Протестующие потребовали от них сложить с себя полномочия до полуночи.

Поводом для акции протеста послужил инцидент с участием депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова, который произошел утром. Гаврилов возглавлял делегацию РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия, которая состоялась 20 июня в Тбилиси.

Гаврилов открыл сессию, находясь в кресле главы грузинского парламента, что вызвало негативную реакцию со стороны оппозиционных депутатов из партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия», которые присутствующих в зале. Оппозиционные депутаты со скандалом покинули зал парламента, в результате чего сессия была прервана.

После этого оппозиция начала собирать стихийный митинг у здания парламента Грузии. Митингующие потребовали от Гаврилова принести публичные извинения за свой поступок, а также немедленно покинуть территорию Грузии.

Стоит отметить, что партия «Единое национальное движение» была создана экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили в 2004 году.