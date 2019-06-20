Воздушный шар с туристами унесло ветром в горы Египта

Каир, 20 июня. Воздушный шар с 11 туристами унесло сильным ветром в гористую местность в Египте. Об этом рассказали в министерстве гражданской авиации страны.

Как указали в ведомстве, инцидент произошел в четверг ранним утром. Воздушный шар поднялся в небо над древними храмами в предместьях Луксора, когда налетел сильный порывистый ветер. Потоки воздуха подхватили шар и унесли его в горы, где он благополучно приземлился.

Согласно представленным телеканалом Sky News Arabia данным, в корзине находились 11 туристов. Среди них четверо людей из Индии, пятеро из Китая, один британский подданный и оператор шара — египтянин.

Специалисты провели поисково-спасательную операцию с привлечением самолета, в результате которой всех путешественников благополучно эвакуировали.

Напомним, в начале мая ребенка чуть было не унесло на воздушном шаре в открытое море в Крыму. Инцидент произошел во время неудачного приземления летательного аппарата, в корзине которого находилась семья из четырех человек и инструктор. Взрослые покинули воздушный шар, а ребенок остался в корзине, после чего средство стало подниматься вверх.

Сообщение о том, что ребенка на воздушном шаре уносит в открытое море поступило в экстренные службы. Для спасения малыша были подключены все ресурсы.

Накануне стало известно о том, что в Бельгии потерпел крушение небольшой туристический самолет. Инцидент произошел на трассе E40 между Брюсселем и Льежем. В результате происшествия два человека получили легкие ранения.