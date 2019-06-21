Сирия итоги за сутки на 21 июня 06.00: взрывы на севере Алеппо, продолжаются бои САА с исламистами в Хаме

Сирия, 21 июня. В Алеппо отряды YPG минируют автомобили протурецких боевиков, на северо-западе Хамы в районе поселка Тель-Маллах САА атакует радикалов. Турки направляют грузовики гуманитарной помощи и военный конвой в Идлиб. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: совместно с ВКС РФ нанесли удары по расположениям радикалов в Идлибе и на северо-западе Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили в Дамаске схрон оружия, обмениваются ударами «Фронтом национального освобождения» и «Джейш аль-Изза» на северо-западе Хамы.

«Джейш аль-Изза»: заявляет, что в ходе наступления у Тель-Маллаха на севере Хамы ее боевиками был уничтожен танк и убиты несколько военнослужащих САА.

«Фронт национального освобождения»: обстреливает позиции сирийской армии из РСЗО «Град» на северо-западе Хамы, лишился одного из лидеров в результате теракта на севере Алеппо.

Курды: ликвидировали 8 членов ИГИЛ1, включая одного из бывших главарей группировки на востоке Дейр-эз-Зора, провели рейд в Ракке, заложили бомбу в автомобиль протурецких боевиков в Алеппо.

Международная коалиция: в совместной с курдским отрядом вылазке ликвидировали «спящую ячейку» ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре.

Турция: направила гуманитарный груз и военный конвой подкрепления в Идлиб.

Провинция Дамаск

Подразделение Сирийской арабской армии (САА) схрон боевиков с оружием в деревне Ильда. Из тайника были изъяты гранаты и взрывчатка, произведенная в Израиле, противотанковые установки и пулеметы из Саудовской Аравии, как уточняет военный источник новостного портала SANA. Ранее арсенал принадлежал боевикам «Джейш аль-Изза», группировки щедро «спонсируемой» Пентагоном и международной коалицией. Источник также сообщил, что о схроне военнослужащим рассказали местные жители, когда сирийские саперы проводили в окрестностях разминирование.

Провинция Алеппо

Два взрыва прогремели в Африне. Первый взрыв произошел утром в центре города. Был взорван автомобиль, в котором находится один из лидеров группировки «Фронт национального освобождения» и несколько боевиков, которые находились вместе с ним.

Позднее новостной портал ANHA сообщил, что курдские отряды самооброны YPG заминировали автомобиль одного из командиров протурецких боевиков, участвовавших в операции «Оливковая ветвь» совместно с турецкой армией. В результате взрыва погиб полевой командир Мухаммад Маншави и несколько бойцов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Жители города Шхиль отметили утром интенсивные разведывательные рейды военных самолетов международной коалиции, о чем сообщило агентство Deir Ezzor 24. Источник также передал информацию о новой высадке сил международной коалиции. Днем курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) совместно с силами международной коалиции задержали в Шхиле одного из лидеров «спящих ячеек» ИГИЛ, Мухаммеда Аль-Мухайсена. Помимо него были арестованы 8 человек. Однако в ходе задержания курды потеряли в перестрелке нескольких членов. Двое американских военнослужащих были ранены.

Новостной канал Halab Today TV сообщил о гибели четырех жителей в городе Аш-Шаафа на востоке провинции в результате разрыва мины. Место взрыва оцеплено военной полицией, в настоящий момент ведется расследование инцидента. В конце дня еще один мирный житель скончался из-за брошенной противопехотной мины в деревне Ислах Аль-Хусейния.

На востоке провинции курды провели рейд в поселке Хатла, продолжив аресты подозреваемых в пособничестве боевикам ИГИЛ. Только за прошедшие сутки курдами были арестованы три десятка человек.

Провинция Идлиб

Совместные вылеты военно-воздушных сил Сирии и ВКС РФ на юге провинции Идлиб продолжились. Утром с самолетов были нанесены точечные удары по расположениям и укрепрайонам боевиков в окрестностях города Хабит, Маарет-Хурма, Маарет-Мисрин и Хиш, о чем сообщил Twitter-канал Step News Agency.

Каналы превдогуманитарной организации «Белые каски» разместили фейковые сообщения о том, что сирийская армия якобы бомбит жилые кварталы города Маарет-Нуман, и якобы ракетный удар был нанесен по госпиталю «Белых касок», в результате чего скончались два медика и десять жителей. Однако в пропаганду спонсируемой США организации пока охотно верят только оппозиционные источники, забывая, что теми же «Белыми касками» были инсценированы атаки в городе Дума, сфальсифицированные для того чтобы у международной коалиции появились основания расширить свое военное присутствие в Сирии.

Тем временем, как передает новостное агентство ТАСС, лагерь для беженцев Харджилла в Дамаске принял полторы тысячи сирийцев, бежавших из занятого боевиками Идлиба через гуманитарные «коридоры» созданные САА. После окончания боевых действий беженцы планируют вернуться в свои дома.

К наблюдательным пунктам Турции прибыл еще один военный конвой, о чем сообщает новостное агентство Al Jisr. Помимо военного подкрепления для бандформирований «Большого Идлиба» Турция направила груз гуманитарной помощи с провиантом в размере семи фур для семей Идлиба, но не исключено, что весь груз тоже получат радикалы, занявшие провинцию.

Провинция Ракка

Курдский отряд SDF совершил рейд на севере Ракки в деревне Ат-Туркман. Жители деревни рассказали, что в результате курдскими ополченцами были арестованы несколько человек по подозрению в участии в террористической деятельности ИГИЛ в провинции, как сообщает новостной канал Masar Press Net.

Провинция Хама

Утром подконтрольные боевикам «Джейш аль-Изза» каналы разместили заявление группировки о том, что сирийская армия потеряла несколько солдат на фронте у города Кафр Худ и танк в ходе наступления у Тель-Маллаха, как сообщил оппозиционный новостной канал Halab Today TV. «Фронт национального освобождения» в свою очередь заявляет, что им был разбит отряд сирийской армии в горных районах на северо-западе провинции. Боевики «Фатх аль-Мубин» заявили, что ими была уничтожена боевая машина пехоты САА в ходе боев у Аль-Джабина, о чем также сообщил источник. Но ни одно из заявлений не были подтверждены официальными СМИ.

ВВС Сирии наносят точечные удары по расположениям джихадистов в районах городов Аль-Латамина, Кафр-Зета, Закят и Аль-Арбаин, как передал Twitter-канал jisrtv.

Днем канал SMM Syria сообщил что полевой командир группировки и еще 11 боевиков «Джейш аль-Изза» погибли в результате авиаудара в окрестностях Аль-Латамины. В течении всего дня САА и боевики «Джейш аль-Изза» и «Фронта национального освобождения» обменивались ударами на фронте у Тель-Маллаха.

Вечером военный источник в сети Twitter XXVII передал, что «умеренная оппозиция» обстреливает позиции сирийской армии из реактивных систем залпового огня «Град» в районе Аль-Джабина. Военнослужащие открыли по исламистам ответный огонь.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)