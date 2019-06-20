Страдающая от рака звезда «Экипажа» не сдержала слез на своем последнем спектакле

Москва, 20 июня. Российская актриса Александра Яковлева, отыгравшая свой последний спектакль, едва сдерживая эмоции, поблагодарила зрителей. Благодарные поклонники долго стоя аплодировали своей любимой актрисе.

«Я так хотела, чтобы вы посмотрели эту пьесу Татьяны Москвиной. Руководство ДК говорили, что не стоит. Ведь люди на дачах. Я сказала Андрею Малахову, что буду счастлива, когда сыграю спектакль. И чтобы люди были в зале. И вот вы здесь. Спасибо!» — поблагодарила зрителей актриса.

Яковлева давно не выходила на сцену, сменив «амплуа», она работала топ-менеджером в РЖД. Однако первая профессия напоминала о себе: актриса решила вернуться к зрителям. Ранее, как передает Пятый канал, она призналась, что единственной отдушиной для нее остается театральная сцена.

Яковлева уже два года борется с тяжелым недугом. Артистка призналась, что врачи сказали ее дочери, что жить матери осталось не больше трех месяцев.

Ранее выяснилось, что звезда фильмов «Экипаж» и «Чародеи» нуждается в деньгах на лечение. Артистка принимает сильнодействующие лекарства, подавляющие раковые клетки, на которые ей нужны средства. При этом она подчеркнула, что хочет заработать, на клянчить деньги.

Драматург Татьяна Москвина написала специально для Яковлевой пьесу «Две женщины и лейтенант». Средства, полученные от продажи билетов, пойдут на лечение актрисы.

Бенефисный спектакль артистки прошел в среду в Петербурге с аншлагом. Благодарные зрители долго стоя аплодировали своей любимой актрисе.