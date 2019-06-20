Посол Белоруссии ожидает нового уровня союзных отношений Москвы и Минска

Москва, 20 июня. Союзные отношения между Россией и Белоруссией вскоре выйдут на качественно новый уровень, ожидает посол республики в РФ Владимир Семашко.

По его словам, Москве и Минску предстоит принять важные решения, которые касаются формирования единого экономического пространства, в том числе развития транспортной, финансово-кредитной и топливно-энергетической систем.

«Сегодня очень важно объективно оценить опыт прошлых лет и избежать ошибок, двигаясь к заданным и новым целям. Нет сомнений — мы их достигнем», — заявил дипломат в интервью ТАСС.

Семашко подчеркнул, что все действия Минска в настоящее время подчинены одной цели, а именно построению взаимовыгодных отношений с союзнической Москвой. Посол уточнил, что речь идет о сотрудничестве, построенном на принципах доверия, добросовестного выполнения принятых обязательств, равноправия и учета национальных интересов друг друга.

«Фундаментальной основой должно стать решение экономических задач», — добавил он.

Напомним, каждый год 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. В этот день в 1996 году президенты двух держав подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Факт подписания дал старт процессу взаимной интеграции стран.

Москва и Минск впоследствии договорились о создании Союзного государства, которое, помимо прочего, будет обладать единой валютой. Ее введение допустил в январе президент Белоруссии Александр Лукашенко, подчеркнув, что речь не должна идти о российском рубле. В том числе он обратил внимание на необходимость создания эмиссионного центра на равных условиях.

Как сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой по итогам встречи с главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным на полях ПМЭФ-2019, обновленная программа углубления интеграции в рамках Союзного государства РФ и Белоруссии будет рассчитана на период до 2022-2023 годов.