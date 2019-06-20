Сирия, 20 июня. Был взорван еще один автомобиль протурецких боевиков в Африне на севере Алеппо, в Дейр-эз-Зоре погибли мирные жители из-за противопехотной мины. В Хаме «умеренная оппозиция» обстреливает САА из РСЗО «Град». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: атакуют расположения джихадистов на юге Идлиба и северо-востоке Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами «Фронтом национального освобождения» и «Джейш аль-Изза» на северо-западе Хамы.

«Фронт национального освобождения»: обстреливает позиции сирийской армии из РСЗО «Град» на северо-западе Хамы.

Курды: заложили бомбу в автомобиль протурецких боевиков в Алеппо.

Провинция Алеппо

Как сообщает новостной портал ANHA, курдские отряды самооброны YPG заминировали автомобиль одного из командиров протурецких боевиков, участвовавших в операции «Оливковая ветвь» совместно с турецкой армией. В результате взрыва погиб полевой командир Мухаммад Маншави и несколько турецких бойцов. Аналогичное происшествие примерно в трех кварталах произошло утром – взорвался автомобиль, в котором находился один из лидеров протурецкой группировки «Фронт национального освобождения».

Провинция Дейр-эз-Зор

Сообщается о гибели одного мирного жителя и ранении другого в результате взрыва мины у железнодорожной станции в деревне Ислах Аль-Хусейния на западе провинции, о чем сообщил новостной канал Deir Ezzor 24. Вчера взрыв пехотной мины, оставшейся после боевых действий, убил четырех мирных жителей в поселке Аш-Шаафа. Хотя курдские ополченцы «Демократических сил Сирии» (SDF) и стараются показать, что им не безразлично благополучие коренного арабского населения, сделать территории безопасными для жителей и провести должным образом разминирования SDF не торопятся.

Новостной портал Halab Today TV опубликовал видеозапись, сделанную на востоке провинции, на которой запечатлена группа неизвестных на автомобиле, которые подожгли посевы в поле и скрылись с места преступления. По-прежнему ответственность за пожары не взяли на себя ни боевики ИГИЛ1, ни курды.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб военно-воздушные силы Сирии продолжили атаковать расположения радикалов. В предместьях города Маарет-Мисрин по их укрытиям был нанесен еще один авиаудар, как сообщает новостной портал Masar Press Net. Данные о потерях радикалов в живой силе пока что не поступали.

Провинция Хама

ВВС Сирии продолжают наносить удары по расположениям боевиков в окрестностях деревни Закят и на подступах к городам Аль-Латамина и Кафр-Зета. В течении всего дня САА и боевики «Джейш аль-Изза» и «Фронта национального освобождения» обменивались ударами на фронте у поселка Тель-Маллах. Военный источник в сети Twitter XXVII передает, что боевики «умеренной оппозиции» начали обстреливать позиции сирийской армии из реактивных систем залпового огня «Град» в районе Аль-Джубейна. Военнослужащие открыли по исламистам ответный огонь.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)