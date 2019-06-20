Володин рассказал, когда Госдума проанализирует поручения Путина

Москва, 20 июня. Совет Госдумы в понедельник проанализирует поручения президента РФ Владимира Путина по итогам прямой линии, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Володина, работой по выполнению поручений главы государства, требующих законодательного решения, займется рабочая группа Госдумы, отвечающая за ход реализации послания президента. Помимо этого, поручения будут даны профильным комитетам Госдумы. Все вопросы будут обсуждаться в понедельник на Совете Госдумы.

При этом председатель Госдумы добавил, что по некоторым озвученным вопросам парламент уже ведет работу. В частности, это касается анализа правоприменительной практики по статьям 228 и 303 УК РФ. В Госдуме уже создана рабочая группа, занимающая вопросами повышения доступности лекарственных препаратов для россиян.

«Важно, чтобы каждый депутат, работая в своем округе, обсудил с избирателями проблемные вопросы, которые люди подняли в ходе прямой линии, и взял на контроль ситуацию с проблемными объектами, о которых шла речь», — добавил Володин.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что «формат российской прямой линии — уникален». Он подчеркнул, что «ни один глава государства в мире не согласится на подобный диалог, когда ему может быть задан крайне неудобный вопрос».

Депутат также указал, что многие главы стран попросту не смогут удержать в голове весь тот массив данных и проблем, которыми свободно оперирует Путин.

В четверг состоялась 17-я по счету прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщала «Газета.ру». В этом году поступило более 1,5 миллиона запросов. Программа длилась 4 часа 16 минут. За это время российский лидер успел ответить на 81 вопрос. Всего в студию поступило почти два миллиона сообщений, которые были отправлены не только со всех концов страны, но и из других государств. По ряду поступивших к главе государства обращений уже проводятся проверки.