КамАЗ насмерть сбил подростков на скутере в Вологде

Вологда, 20 июня. Авария с участием грузового автомобиля КамАЗ и скутера «Ирбис», на котором ехали два подростка, произошла на Московском шоссе в Вологде, передает источник Федерального агентства новостей.

Как стало известно ФАН, молодые люди ехали на скутере по обочине дороги, когда оказались в слепой зоне водителя КамАЗа. Он, поворачивая направо, не заметил подростков, в результате чего произошло столкновение.

На снимках, оказавшихся в распоряжении ФАН, видны последствия страшного дорожно-транспортного происшествия. На место прибыла скорая помощь, медики констатировали смерть подростков 2004 года и 2006 года рождения. Оба они учились в школах Вологды.

Накануне стало известно о том, что в дорожно-транспортном происшествии под Вязьмой погибли два человека. Смертельная авария произошла на 192 километре трассы М-1: столкнулись легковой автомобиль Mercedes и грузовая фура Iveco.