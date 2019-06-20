Британские журналисты предполагают, что Кейт Миддлтон вновь беременна

Лондон, 20 июня. Британские журналисты предполагают, что супруга британского принца Уильяма в ближайшее время вновь станет матерью.

Данные предположения возникли после того, как герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон побывала на королевских скачках Royal Ascot 2019. Журналисты заподозрили, что супруга принца Уильяма находится в «интересном положении» из-за проявления ее «беременных привычек».

По словам журналистов, в ходе мероприятия герцогиня постоянно гладила рукой свой живот, прикрывая его небольшой дамской сумочкой. Кроме того, фигура герцогини заметно округлилась. По мнению журналистов, подобное поведение свойственно всем беременным женщинам.

Позднее подруга Кейт Миддлтон подтвердила информацию о том, что герцогиня действительно беременна. По ее словам, герцогиня должна родить четвертого ребенка в декабре 2019 года. Подруга также добавила, что нынешняя беременность Кейт Миддлтон протекает без патологического токсикоза.

В настоящее время представители королевской семьи не комментируют данную информацию. При этом герцогиня продолжает вести активный образ жизни, принимая участие в многочисленных официальных и неофициальных мероприятиях. Ранее британские СМИ неоднократно отмечали, что Кейт Миддлтон трудно дается воспитание троих детей. По их данным герцогиня жаловалась на капризную дочь, принцессу Шарлотту.