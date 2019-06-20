Федермессер оценила ответ Путина на свой вопрос

Москва, 20 июня. В речи президента РФ Владимира Путина прозвучали главные слова: вопрос должен быть решен. Так учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер прокомментировала поручение главы государства решить проблему наказания врачей за применение опиоидных анальгетиков.

В ходе прямой линии с Владимиром Путиным общественный деятель обратила внимание на то, что в России каждый год набирается 1,3 миллиона необезболенных пациентов, и происходит это из-за боязни врачей перед использованием опиоидов. По ее словам, медики попадают под ответственность часто из-за формальных ошибок в процедуре. В связи с этим она поинтересовалась, возможна ли декриминализация статьи 228 в части ответственности врачей.

Путин отметил, что действительно решение в данной сфере нужно принимать. По мнению президента, в частности, необходимо фиксировать подобные утраты препаратов и расход не по регламенту, который будет подписывать руководство.

В интервью RT Федермессер ответила на вопрос, осталась ли она довольна ответом президента.

«Вопрос и ответ, как и изменение законодательства — это только начало пути», — отметила она.

При этом общественный деятель подчеркнула, что «это настолько комплексная межведомственная история». В решении проблемы заняты сразу несколько ведомств: Минздрав, Минтруд, Минюст, МВД, Минпром, Росгвардия, Следственный комитет. При этом «здесь даже нет вице-премьера, который бы отвечал за это».

«Мне кажется, что прозвучали ключевые слова: вопрос должен быть решен. И, безусловно, медики не должны нести ответственность за ошибки, которые не повлекли общественного вреда. Более того, даже прозвучало предложение, что можно сделать комиссию внутри медицинской организации», — резюмировала Федермессер.

В четверг состоялась 17-я по счету прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщала «Газета.ру». В этом году поступило более 1,5 миллиона запросов. Программа длилась 4 часа 16 минут. За это время российский лидер успел ответить на 81 вопрос. Завершая разговор с россиянами, он поблагодарил за все заданные вопросы и поступившие обращения.