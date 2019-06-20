Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможном ударе по Ирану

Вашингтон, 20 июня. Американский президент Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о том, возможно ли, что США нанесут удар по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник.

«Скоро узнаете. Очевидно, мы не будем много об этом говорить», — приводит слова главы Белого дома агентство Reuters.

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил об уничтожении американского беспилотника Global Hawk в небе над в провинцией Хормозган в районе Персидского залива, пишет Infox.ru. По данным КСИР, причиной было нарушение воздушного пространства Ирана, передает НСН.

Произошедшее глава Белого дома назвал «большой ошибкой», пишет «Взгляд», а Центральное командование Вооруженных сил США — «неспровоцированной атакой».

На прошлой неделе в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера — Front Altair, который шел под флагом Маршалловых островов, и Kokuka Courageous, который следовал под флагом Панамы. По информации журналистов, взрывы и пожар на судах могли стать последствием торпедной атаки. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.

На борту Front Altair, по информации судовладельца, находились 11 россиян, 11 филиппинцев и грузин. Никто из граждан РФ не пострадал.

Соединенные Штаты убеждены в том, что ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе лежит на Иране. Примечательно, что российский политолог Владимир Брутер в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей еще до заявления Вашингтона предположил, что США и их западные партнеры могут обвинить Иран в нападении на нефтяные танкеры в Оманском заливе.