Сирия 21 июня 07.00: группировки ССА передрались в Аль-Бабе, боевики ИГИЛ убили военного США в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 21 июня. Боевики «Лива Султан Мурад» сцепили с «Дивизией Аль-Хамза» в Алеппо, американский солдат погиб в Дейр-эз-Зоре, САА и «Тахрир аш-Шам» обменялись ударами на севере Хамы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): нанесла воздушный и артиллерийский удар по террористам в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреляла мирные деревни на севере Алеппо, арестовала несколько десятков жителей Африна, допустила междоусобные столкновения в городе Аль-Баб.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): убило американского солдата в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли САА на севере Хамы.

Курды: разминировали автомобильную бомбу в Дейр-эз-Зоре, не смогли потушить пожары посевов в Хасаке.

Провинция Дамаск

Более полутора тысяч беженцев вернулись в Сирию за последние 24 часа, сообщает агентство Al Manar. Из них 417 человек вышли с территории Ливана через пропускные пункты «Аль-Джабус» и «Тулкарем», в том числе 125 женщин и 217 детей. Кроме того, как сообщает агентство, 1168 сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании через пропускной пункт «Нисиб». Большая часть вернувшихся беженцев — женщины и дети.

Провинция Алеппо

Протурецкие формирования «Свободной сирийской армии» (ССА) обстреляли населенные пункты Маликия и Шеварга к северу от города Африн в провинции Алеппо. Как сообщает курдское новостное агентство ANHA, боевики выпустили около десятка снарядов, был нанесен значительный материальный ущерб. Информации о жертвах среди мирных жителей не поступало.

Кроме того, курдский источник в Twitter (@Liberationafrin) сообщает, что боевики ССА и турецкие силы арестовали несколько десятков жителей Африна, а также деревни Басута и близлежащих населенных пунктов. Турецкие оккупанты обвинили мирных жителей в принадлежности к курдским «Отрядам народной самообороны» (YPG), которые считаются в Турции террористической организацией.

Между тем в городе Аль-Баб в провинции Алеппо идут бои между боевиками группировок ССА «Лива Султан Мурад» и «Дивизия Аль-Хамза». Ливанское агентство Al Masdar отмечает, что столкновения между группировками происходили и ранее; в этот раз причины столкновения неизвестны. Сообщается о интенсивных столкновениях в черте города, погибшие есть с обеих сторон. О жертвах среди мирного населения не сообщается.

Курдские источники в Twitter (@Liberationafrin) подтверждают сообщения о столкновениях в Аль-Бабе и сообщают о гибели боевика «Аль-Хамза» по имени Камал Юсеф.

Провинция Дейр-эз-Зор

Бойцы коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) разминировали самодельное взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Как сообщает курдский источник (@Liberationafrin), автомобиль с бомбой был припаркован около перекрестка Кахави в городе Абу-Хамам в провинции Дейр-эз-Зор.

Источник в Twitter (@AleppoAMC) сообщает о гибели американского военнослужащего в ходе операции против «спящей ячейки» «Исламского государства» в городе Шхиль в провинции Дейр-эз-Зор. Ранее сообщалось, что силы коалиции во главе США помогали курдам в ходе операции по уничтожению террористов.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии нанесли удар по позициям террористов в районе деревни Аль-Амирия в Идлибе. Кроме того, как сообщает новостной источник в Twitter (@Step_Agency), артиллерия САА нанесла удар по позициям боевиков к югу от города Хан-Шейхун.

Провинция Хама

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли из РСЗО «Град» позиции правительственных сил на севере провинции Хама. Как сообщает медиаресурс террористов в Twitter (@alwataniaTahrer), под ударом оказались силы САА в населенных пунктах Джибин и Телль-Малах.

Провинция Хасака

На северо-востоке Сирии продолжаются пожары в посевах. Как сообщает источник в Twitter (@Mahmodshikhibra), мощные пожары распространяются в районе деревни Али-Фаро к западу от города Эль-Камышлы в провинции Хасака, несмотря на все попытки потушить их — для тушение собрались пожарные, дорожная полиция, местные жители, силы YPG и бойцы курдских сил безопасности «Асайиш». Пожар распространяется, в настоящий момент дым от пожара окутывает Эль-Камышлы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)