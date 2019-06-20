Чиновники в Ленобласти пообещали отремонтировать дорогу, но в итоге просто засыпали ее песком

Администрация Кировского района Ленобласти пообещала отремонтировать дорогу, разрушенную грузовиками РЖД, но в итоге ее просто засыпали песком.

Чиновники администрации Кировского муниципального района Ленобласти ответили на запрос Федерального агентства новостей о сроках ремонта дороги к жилому массиву «Славянка». О том, что этот единственный связующий с шоссе А-120 путь, по которому люди могут добраться до своих домов, разрушен тяжелой техникой, перевозящей материалы для реконструкции участка Октябрьской железной дороги на участке «Мга — Кириши» и строительства второй ветки, мы писали ранее.

В своем ответе заместитель главы администрации района по общим вопросам Евгений Яковлев утверждает, что дорога должна быть отремонтирована к 19 июня этого года. 19 июня мы связались с местными жителями и попросили их сфотографировать состояние дороги. Единственное изменение, которое отметили автомобилисты, — это увеличение количества песка, что еще больше ухудшает видимость, а ямы остались на прежнем месте.

«Стало только хуже! Долгое время подрядчики РЖД засыпали эту дорогу песком, поэтому этот ремонт не дал ожидаемого результата — огромные ямы и огромные клубы пыли! Уровень пыли настолько велик, что это крайне отрицательно сказывается на безопасности передвижения. Не все машины оснащены системой кондиционирования, и люди на таких автомобилях въехать на дорогу просто не могут. Вчера из-за пыли девушка на машине в канаве оказалась. Кроме автомобилей, по этой дороге идут люди от железнодорожной станции к своим домам. Старики и дети, задыхаясь от пыли, вынуждены пробираться по дороге к своим участкам», — рассказала жительница Славянки Елена Рубинштейн.

Кроме того, Яковлев отмечает, что ремонт будет произведен за счет средств местного бюджета в рамках финансирования по содержанию дороги. Именно администрации Кировского района Ленинградской области принадлежит этот участок с 2014 года. Тем не менее жители почему-то продолжают ремонтировать ее за свой счет.

Съемочная группа ФАН-ТВ пообщалась с жителями Славянки и выяснила, что они каждый год сдают председателям СНТ по 1000 рублей на эти цели. Учитывая, что проживают там около 20 тысяч человек, получается вполне солидная сумма 8 млн, но на качестве дороги это никаким образом не сказывается.

Остается открытым вопрос и об ответственности ОЖД и их подрядчиков.

Ранее в дорожном комитете Ленобласти разъяснили, что администрация должна была заключить компенсационное соглашение: «Либо непосредственно с заказчиком работ, либо напрямую с подрядчиком. Формой может быть как возмещение ущерба в денежном эквиваленте, так и выполнение собственно ремонтных работ силами и техникой подрядчика».

Местные жители сообщили, что о наличии подобного соглашения им говорили чиновники администрации.

«Как мне рассказали в администрации района, они в декабре узнали, что эти КамАЗы будут ездить по нашей дороге, но с условием, что РЖД будут следить за ее состоянием. А получилось все совсем по-другому», — говорит Елена Рубинштейн.

Судя по официальному ответу на запрос ФАН, ремонт, по крайней мере в ближайшее время, будет проводиться на скромные средства муниципального бюджета, что дает мало надежды на долгожданное асфальтирование дороги. И жители Славянки продолжат жить в страхе, что к ним не смогут проехать врачи скорой помощи, пожарные и полиция.