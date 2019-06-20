В Госдуме объяснили, почему российский формат прямой линии уникален

Москва, 20 июня. Характер заданных вопросов и представленных на них ответов в ходе прошедшей прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным показал, что в настоящий момент больше всего волнует граждан. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Депутат отметил, что за последние годы темы, затрагиваемые в ходе передачи, существенно изменились. Россиян все больше волнует внутренняя политика, внешняя отодвигается на второй план. Парламентарий обратил внимание также на востребованность прямого обращения к президенту и развернутость ответов, которые говорят о том, что речь вовсе не идет о «подставном» диалоге.

Как отметил Водолацкий прямые линии помогают главе государства решать вопросы тут же, «без проволочек». Несмотря на то, что Путин занят мировой повесткой и вопросами развития страны, ему приходится также решать «мелкие» вопросы, если это не может сделать власть на местах.

«Формат российской прямой линии – уникален. Ни один глава государства в мире не согласится на подобный диалог, когда ему может быть задан крайне неудобный вопрос», — объяснил эксперт в разговоре с «Экономикой Сегодня».

Он также указал, что многие главы стран попросту не смогут удержать в голове весь тот массив данных и проблем, которыми свободно оперирует Путин.

«Прямой диалог – это уникальная возможность слышать людей и решать их вопросы», — заключил Водолацкий.

Прямая линия с президентом РФ длилась 20 июня 4 часа 16 минут. Глава государства, завершая разговор с россиянами, поблагодарил за все заданные вопросы и поступившие обращения. Специальная программа вышла в 17-й раз. Для проведения прямой линии был выбран Гостиный двор.

За несколько часов российский лидер успел ответить на 81 вопрос. Всего в студию поступило почти два миллиона сообщений, которые были отправлены не только со всех концов страны, но и из других государств. По ряду поступивших к главе государства обращений уже проводятся проверки.

Корреспондент Федерального агентства новостей ранее обсудил итоги прямой линии с членом комитета Совета Федерации Ольгой Тимофеевой. Парламентарий отметила, что президент абсолютно правильно расставил акценты, уделив особое значение здоровью граждан страны. Это говорит о его мудрости как главы государства.